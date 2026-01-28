Extinderea etichetării obligatorii a originii la „cât mai multe produse alimentare posibil”. Aceasta este solicitarea adresată Comisiei Europene de către un grup de țări ale UE, condus de Franța, în cadrul Consiliului Agricultură și Pescuit al UE, care se desfășoară în prezent la Bruxelles, scrie Angenția italiană de pres ANSA.

Discuția informală pe marginea punctelor „diverse” a fost promovată de Paris cu sprijinul delegațiilor Austriei, Bulgariei, Spaniei, Finlandei, Portugaliei, României, Slovaciei și Sloveniei.

Semnatarii inițiativei subliniază și necesitatea de a lua în considerare indicarea țării de origine, mai degrabă decât „o origine supranațională, cum ar fi «UE» sau «non-UE», care răspunde doar parțial cererii consumatorilor de transparență”.

În timpul dezbaterii Consiliului Agrifish, Italia ș-a exprimat în favoarea etichetării obligatorii a unui număr cât mai mare de produse alimentare, avertizând în același timp împotriva unor sisteme de etichetare pe care le-a descris ca fiind „înșelătoare”, cum ar fi Nutriscore, care riscă „să influențeze alegerile cetățenilor”.