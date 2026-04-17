VIDEO | Nu doar zahărul ne strică dinții / Fadi Cherry, medic stomatolog: „Inclusiv pâinea, produsele de patiserie, pentru că amidonul simplu la nivelul cavității orale se transformă în zahăr”

17 apr. 2026, Fântâna de sănătate
FOTO: Colaj G4Food

Cu toții știm că zahărul și dulciurile ne strică dinții. Dar acesta nu este singurul aliment care afectează smalțul. Medicul stomatolog Fadi Cherry a vorbit la emisiunea Fântâna de sănătate, realizată la G4Food de nutriționista Tania Fântână, despre alte alimente care au același efect asupra dinților.

„Pe lângă alimentele clasice – că majoritatea oamenilor se gândesc la zahăr – nu doar zahărul îi afectează. Ci inclusiv pâinea, produsele de patiserie, pentru că amidonul simplu la nivelul cavității orale se transformă în zahăr. Acest zahăr va avea același efect ca și cum am mâncat ceva dulce. Pe lângă asta, aceste alimente sunt lipicioase. Acestea rămân foarte mult timp lipite pe suprafața dinților – un lucru care nu ne ajută deloc”, a explicat el.

Băuturile carbogazoase, dăunătoare

De asemenea, medicul a vorbit despre băuturile carbogazoase. Mai avem băuturile carbogazoase,  sau absolut orice este acid, chiar dacă nu conțin zahăr. În momentul în care noi expunem smalțul dentar foarte mult timp la aceste tipuri de băuturi, acesta va fi afectat”, a mai arătat medicul.

De asemenea, pigmenții din băuturile carbogazoase sau alimente pot afecta smațul dinților, după cum a ma iarătat medicul.

Pe lângă asta, este foarte importantă frecvența cu care le consumăm. „Problema nu este doar faptul că bei acel fresh, ci cum îl bei. Dacă noi consumăm acel freshi în 10-15 sau 20 de minute, contactul dinților cu acea substanță chimică ce erodează este mult mai mic. În schimb, dacă noi îîl bem de-a lungul a câtorva ore sau dacă luăm din cinci în cinci minute câte o gură, atunci implicit smalț-ul nostru este sub atac pe toată durata zilei”, a mai explicat el.

Fântâna de sănătate
16 apr.
VIDEO | Fântâna de sănătate | Echilibrul hormonal nu se rezolvă cu suplimente / Dr. Vlad Rădulescu: „Un mic dejun sănătos în primele 30-60 de minute de la trezire poate ajuta la reglarea cortizolului”
Fântâna de sănătate
03 apr.
VIDEO | Fântâna de sănătate | Dr. Fadi Cherry (medic stomatolog): Frecvența cu care mâncăm contează mai mult decât cantitatea pentru sănătatea dinților / Cum pot afecta dantura sucurile „100% naturale”
Fântâna de sănătate
29 mart.
VIDEO | Ce emoții stau la baza mâncatului emoțional la copii / Raluca Maria Popa, nutriționist: „Este normal să avem această pornire de a oferi alimente pentru alinare. Important este când facem asta și în ce măsură”
Fântâna de sănătate
27 mart.
VIDEO | Diferența dintre foamea reală și mâncatul emoțional la copii / De ce e greu pentru părinți să facă diferența / Raluca Maria Popa, nutriționist: „Orice foame fiziologică dispare după ce mâncăm. Nu și cea emoțională”
Fântâna de sănătate
25 mart.
VIDEO | Mâncatul emoțional la copii – cum îl recunoaștem, cum intervenim / Raluca Maria Popa, nutriționist: „E o formă de a alina emoțiile, în special cele negative”
România, cea mai mare inflație din UE la începutul lui 2026: scumpiri accentuate la alimente, consum în scădere și investiții publice reduse la jumătate
VIDEO | Un nou trend șocant pe TikTok: O tânără mănâncă un mic ghiveci din lut, asezonat cu suc de lămâie și condimente / Experții avertizează asupra riscurilor
APIA deschide sesiunea pentru cererile de plată 2026 în cadrul schemei de sprijin pentru prima împădurire
O rețetă simplă din bucătăria grecească: Pui pane marinat în lapte acru, fraged la interior și crocant la exterior
Curățenia de primăvara: Cele șase locuri din bucătărie pe care le uiți cel mai adesea / Sunt zone ascunse unde se adună grăsimea și bacteriile fără să le observi /Experții avertizează că pot atrage dăunători 
