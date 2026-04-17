Cu toții știm că zahărul și dulciurile ne strică dinții. Dar acesta nu este singurul aliment care afectează smalțul. Medicul stomatolog Fadi Cherry a vorbit la emisiunea Fântâna de sănătate, realizată la G4Food de nutriționista Tania Fântână, despre alte alimente care au același efect asupra dinților.

„Pe lângă alimentele clasice – că majoritatea oamenilor se gândesc la zahăr – nu doar zahărul îi afectează. Ci inclusiv pâinea, produsele de patiserie, pentru că amidonul simplu la nivelul cavității orale se transformă în zahăr. Acest zahăr va avea același efect ca și cum am mâncat ceva dulce. Pe lângă asta, aceste alimente sunt lipicioase. Acestea rămân foarte mult timp lipite pe suprafața dinților – un lucru care nu ne ajută deloc”, a explicat el.

Băuturile carbogazoase, dăunătoare

De asemenea, medicul a vorbit despre băuturile carbogazoase. Mai avem băuturile carbogazoase, sau absolut orice este acid, chiar dacă nu conțin zahăr. În momentul în care noi expunem smalțul dentar foarte mult timp la aceste tipuri de băuturi, acesta va fi afectat”, a mai arătat medicul.

De asemenea, pigmenții din băuturile carbogazoase sau alimente pot afecta smațul dinților, după cum a ma iarătat medicul.

Pe lângă asta, este foarte importantă frecvența cu care le consumăm. „Problema nu este doar faptul că bei acel fresh, ci cum îl bei. Dacă noi consumăm acel freshi în 10-15 sau 20 de minute, contactul dinților cu acea substanță chimică ce erodează este mult mai mic. În schimb, dacă noi îîl bem de-a lungul a câtorva ore sau dacă luăm din cinci în cinci minute câte o gură, atunci implicit smalț-ul nostru este sub atac pe toată durata zilei”, a mai explicat el.