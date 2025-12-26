Este ușor de înțeles de ce: oamenii sunt programați să obțină plăcere din mâncare. De fapt, pentru mulți, mâncatul se numără printre cele mai mari plăceri ale vieții!

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Pe lângă faptul că face mesele mai agreabile, plăcerea oferită de mâncare are, potrivit healthline.com, și beneficii importante pentru sănătate. Savurarea alimentelor susține digestia, poate îmbunătăți relația cu mâncarea, poate ajuta la depășirea tulburărilor de alimentație și nu numai.

În unele cazuri, a obține suficientă plăcere când mănânci este la fel de important ca și ceea ce se află în farfurie.

Psihologia din spatele mâncatului de plăcere

De ani de zile, cercetătorii studiază știința din spatele mâncatului de plăcere. Descoperirile lor sunt interesante și, în mare parte, încurajatoare.

Din punct de vedere fiziologic, plăcerea pe care oamenii o obțin din mâncare apare atât în gură, cât și în creier.

„Orice formă de plăcere, inclusiv cea provenită din mâncare, duce la eliberarea de dopamină în creier. Dopamina este adesea numită ‘hormonul stării de bine’ deoarece activează căile de recompensă din creier, ceea ce ajută la promovarea fericirii, calmului, motivației și concentrării”, explică nutriționista Aleta Storch.

De fapt, unele cercetări mai vechi din 2011 sugerează că persoanele cu obezitate pot avea o sensibilitate perturbată la dopamină, ceea ce le determină să mănânce mai mult pentru a obține suficientă plăcere din mâncare.

Legătura dintre creier și plăcerea de a mânca

Atunci când chimia creierului funcționează corespunzător, însă, bucuria de a mânca poate aduce beneficii fizice.

„Când ne bucurăm de mâncarea pe care o consumăm și stimulăm dopamina, de fapt o digerăm și o metabolizăm mai eficient. Când suntem relaxați ca răspuns la o experiență alimentară plăcută, sistemul nostru nervos intră în modul de odihnă și digestie, ceea ce ne permite să descompunem complet și să folosim nutrienții din alimente”, spune Storch.

Mâncatul de plăcere promovează o alimentație mai sănătoasă?

O amplă analiză sistematică din 2020, care a inclus 119 studii despre legătura dintre plăcerea de a mânca și o dietă sănătoasă, a arătat că 57% dintre studii au găsit asocieri favorabile între plăcerea alimentară și rezultatele dietetice.

Un studiu din 2015, de exemplu, a asociat o plăcere mai mare la masă cu un status nutrițional mai bun. Alte studii au subliniat importanța plăcerii oferite de alimentele sănătoase pentru promovarea unei diete echilibrate și hrănitoare.

„Există această credință că mâncarea ‘sănătoasă’ trebuie să fie fadă sau lipsită de gust, dar pur și simplu nu este adevărat. Când mâncăm alimente care ne plac, crește satisfacția, ceea ce poate îmbunătăți calitatea dietei și poate reduce riscul de supraalimentare sau episoade de mâncat compulsiv”, spune nutriționista Sarah Gold Anzlovar.

Hrănirea emoțională oferită de alimente

Mesele ar fi destul de plictisitoare dacă mâncarea ar fi doar combustibil. Alimentația se întinde asupra întregii experiențe umane, de la apropierea de cei dragi până la conectarea cu moștenirea noastră culturală.

Pe scurt, mâncarea este hrană emoțională, nu doar fizică. Iată câteva moduri în care bucuria de a mânca îți poate hrăni sufletul.

Plăcerea mâncării crește conexiunea socială

Ce este o petrecere sau o reuniune de familie fără ceva de ronțăit?

Atunci când oamenii se bucură de mese împreună, acest lucru contribuie, adesea, la un sentiment mai mare de fericire, potrivit unui studiu din 2015 despre comunitățile sociale din Thailanda.

Plăcerea mâncării oferă confort fizic și emoțional

O supă caldă de pui când ești bolnav, o porție de paste care îți amintește de bunica sau desertul preferat care „nimerește” mereu momentul potrivit – astfel de alimente au darul de a ne ridica moralul și de a ne liniști corpul.

„Uneori, mâncarea oferă confort la finalul unei zile dificile, ceea ce mulți asociază cu mâncatul emoțional negative. Dar atunci când ne permitem să ne conectăm cu mâncarea și să ne bucurăm de ea, există multe beneficii”, spune Anzlovar.”

Plăcerea mâncării slăbește influența culturii dietelor

Cultura dietelor are multe definiții, dar un element central este mesajul că trebuie să spui „nu” alimentelor pe care le iubești, mai ales dacă sunt bogate în calorii sau grăsimi.

Alegerea de a te bucura conștient de ceea ce mănânci ajută la ruperea acestei mentalități dăunătoare.

„Când toate alimentele sunt permise fără reguli – inclusiv cele mai delicioase – corpul învață să aibă încredere că va primi ceea ce are nevoie. Acordarea permisiunii pentru alimentele etichetate drept ‘rele’ sau ‘interzise’ este un pas important în procesul de vindecare și poate ajuta pe cineva să simtă mai multă pace, încredere și libertate în relația cu mâncarea”, spune Storch.

Plăcerea mâncării ne conectează cu moștenirea culturală

De zeci de ani, cercetările arată că sentimentul de apartenență este vital pentru sănătatea mintală. Ce loc mai frumos pentru a trăi acest sentiment decât în cadrul familiei sau al culturii proprii?

Aici intervine rolul major al plăcerii alimentare.

„Cultura și tradiția servesc drept formă de conexiune cu ceilalți și cu noi înșine. Restricționarea sau refuzul alimentelor care promovează conexiunea poate duce la izolare și singurătate. Prin eliminarea alimentelor culturale, spunem nu doar că mâncarea este ‘rea’, ci și că identitatea asociată cu ea este ‘rea’”, spune Storch.

Consumarea acestor alimente poate crea, în cele din urmă, un sentiment de libertate și apartenență, care îți îmbunătățește sănătatea mintală.

Mâncatul de plăcere versus mâncatul emoțional

Probabil ai auzit că mâncatul emoțional nu este ideal.

Folosirea mâncării pentru a face față emoțiilor dificile precum stresul, furia sau tristețea duce, adesea, la consum inconștient și creează o relație complicată cu mâncarea. Așadar, este de înțeles dacă ideea de a mânca pentru plăcere te face precaut.

Din fericire, mâncatul emoțional și mâncatul de plăcere diferă atât prin intenție, cât și prin rezultate.

„Mâncatul emoțional apare atunci când oamenii folosesc mâncarea ca pe o modalitate de a face față emoțiilor, fie ele pozitive sau negative. Mâncatul de plăcere înseamnă să alegi un aliment special pentru a te bucura de gustul, textura și experiența lui, cum ar fi atunci când mănânci o înghețată vara sau muști un măr direct din pom”, spune Anzlovar.

O altă diferență majoră este conexiunea pe care o simți cu mâncarea.

„De multe ori, deși nu întotdeauna, există o lipsă de conexiune sau o disociere față de mâncare atunci când oamenii mănâncă emotional. Când mănânci pentru plăcere, există de obicei o conexiune reală și o bucurie autentică”, explică Anzlovar.

Desigur, nu există o linie perfect trasată între mâncatul emoțional și mâncatul de plăcere – uneori cele două se pot suprapune.

Cum te simți după ce mănânci face diferența

A te bucura conștient de mâncare nu ar trebui să lase în urmă sentimente de vinovăție sau rușine.

Plăcere + hrană este combinația perfecta. Puține lucruri din viață se compară cu bucuria zilnică de a savura mâncarea. Alimentele pe care le consumăm ne hrănesc corpul, ne alină sufletul și ne încântă papilele gustative.

Pentru a aduce mai multă plăcere la masă, încearcă să începi cu pași mici.

„Când pregătești o masă sau o gustare, vezi dacă există ceva ce ai putea face pentru ca ea să devină cu doar 10% mai plăcută. Uneori, încălzirea unui brownie, adăugarea de brânză de capră într-o salată sau mai mult lapte într-un bol cu ovăz pot transforma o experiență alimentară din ‘meh’ în ‘da!’”, recomandă Storch.

La final, întreabă-te: Câtă plăcere mi-a oferit mâncarea? Ce stări pozitive au rezultat din conectarea emoțională cu alimentele din farfurie? Observațiile tale te pot ajuta să faci alegeri alimentare viitoare și mai delicioase.