Curățenia de primăvară începe, de obicei, cu blaturi impecabile și podele spălate. Dar cele mai murdare zone din bucătărie nu sunt la vedere. Specialiștii avertizează că exact locurile pe care le ignori pot acumula grăsime, bacterii și reziduuri care, odată cu încălzirea vremii, ajung să miroasă sau să atragă dăunători, potrivit DailyMail.

Primăvara aduce nu doar vreme mai bună și pregătiri pentru sărbători, ci și perioada în care mulți își fac curățenia generală în casă. Este momentul în care bucătăria este reorganizată, suprafețele sunt curățate, iar dulapurile sunt puse în ordine.

Cu toate acestea, specialiștii atrag atenția că există câteva zone mai puțin evidente care sunt frecvent omise, chiar și atunci când curățenia este făcută temeinic.

Potrivit lui Daniel Beadle, expert în bucătării, chiar și o curățenie de primăvară făcută cu atenție poate lăsa în urmă unele dintre cele mai murdare locuri din casă.

„Oamenii tind să curețe ceea ce văd imediat, cum ar fi suprafețele și podelele. Dar zonele ascunse sau mai puțin evidente sunt cele în care se acumulează cel mai mult murdărie, grăsime și bacterii”, a explicat acesta.

„Odată ce vremea se încălzește, depunerile pe care le-ai ratat pot începe să miroasă, să atragă dăunători sau pur și simplu să facă bucătăria să pară mai puțin curată.”

Iată care sunt cele șase zone din bucătărie pe care majoritatea oamenilor le ignoră în timpul curățeniei de primăvară.

Partea superioară a dulapurilor și corpurilor de mobilier

Expertul explică: „Unul dintre cele mai ignorate locuri din bucătărie este chiar deasupra nivelului ochilor. Partea de sus a dulapurilor rămâne neatinsă luni întregi, uneori chiar ani.

Particulele de grăsime rezultate din gătit se ridică și se depun acolo în timp, amestecându-se cu praful. Rezultatul este un strat lipicios, mult mai greu de curățat dacă este lăsat prea mult.

Pentru că nu este la vedere, mulți nici nu se gândesc să verifice. Dar, odată ce o faci, descoperi că este, de fapt, unul dintre cele mai murdare locuri din bucătărie.”

Mânerele dulapurilor și zonele frecvent atinse

Deși majoritatea șterg ușile dulapurilor, mânerele sunt adesea omise sau curățate superficial, spune Daniel.

„Acestea sunt printre cele mai atinse suprafețe din bucătărie. Le folosim constant, de multe ori cu mâinile murdare de la alimente. Chiar dacă bucătăria pare curată, aceste zone mici pot acumula foarte multă murdărie.”

Recomandarea lui: include-le în fiecare curățenie generală, nu le trata ca pe un detaliu de final.

Marginile interioare ale sertarelor și dulapurilor

Curățenia de primăvară înseamnă, de multe ori, doar o reorganizare rapidă a dulapurilor, nu o igienizare în profunzime.

„Oamenii scot lucrurile, le aranjează, dar nu curăță bine suprafețele propriu-zise. Firimiturile, scurgerile și reziduurile de ambalaje se acumulează în colțuri și pe margini. Sunt acele zone mici, ușor de ignorat, dar care fac o diferență uriașă în cât de curată este, de fapt, bucătăria”, explică expertul.

El adaugă că aceste spații ascunse pot afecta inclusiv igiena alimentelor: „Dacă depozitezi produse proaspete sau ambalaje în apropiere, merită să te asiguri că totul este curățat temeinic.”

Hota și filtrele de evacuare

Hota este una dintre cele mai solicitate componente din bucătărie, dar și una dintre cele mai rar curățate.

„Aspiră constant grăsime, abur și particule din aer. Toate acestea se acumulează în timp în filtru. Dacă nu sunt curățate regulat, eficiența scade. Poți observa că bucătăria rămâne aburită sau că mirosurile persistă mai mult după gătit”, explică expertul. „Acesta este, de multe ori, un semn clar că filtrul are nevoie de curățare. O hotă încărcată de grăsime poate face ca întreaga bucătărie să pară murdară, chiar dacă restul este impecabil.”

Garniturile de cauciuc ale frigiderului și ale electrocasnicelor

Daniel explică: „Garniturile frigiderului și marginile electrocasnicelor sunt puncte clasice pe care oamenii le ignoră. Pentru că sunt ușor ascunse, depunerile nu sunt observate imediat. În timp însă, pot afecta atât igiena, cât și funcționarea aparatului.”

„Este o sarcină mică [să le cureți rapid], dar ajută la menținerea eficienței și a senzației de prospețime.

O bucătărie poate arăta curată la suprafață, dar să ascundă zone în care murdăria s-a acumulat în timp. Iar asta influențează atât igiena, cât și felul în care se simte spațiul zi de zi.

De multe ori, aceste locuri ascunse sunt cele care creează senzația că „ceva nu e în regulă”, chiar dacă nu îți dai seama imediat de ce.

O curățenie corectă înseamnă mai mult decât ceea ce vezi. Dacă vrei ca bucătăria ta să fie cu adevărat curată, trebuie să mergi dincolo de zonele evidente.

Asta presupune o abordare mai atentă și mai temeinică, chiar dacă durează puțin mai mult. Nu înseamnă să faci totul dintr-o dată, dar dacă ești conștient de aceste zone și le cureți treptat, diferența va fi vizibilă.”