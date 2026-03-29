Cu câteva săptămâni înainte de Paște, coșul de cumpărături se schimbă vizibil: cresc vânzările de degresanți, soluții pentru baie și produse pentru geamuri. Am discutat cu Luiza Vlad, manager de categorie non-food & baby la Sezamo, despre ce cumpără românii și unde pierd cel mai mult timp când fac curățenie

1. Care sunt cele mai căutate produse de curățenie în perioada premergătoare Paștelui și cum diferă coșul de cumpărături față de restul anului?

Curățenia de Paște nu este doar un moment de consum mai intens, ci și o schimbare clară în modul de cumpărare. Dacă în mod obișnuit coșul este construit pe produse de întreținere, în această perioadă vedem o tranziție către soluții de curățenie în profunzime, cu roluri foarte bine definite.

Concret, coșul se „specializează”. Crește ponderea produselor dedicate unor taskuri specifice, nu doar a celor universale. Vedem o accelerare în degresanți, soluții pentru baie și calcar, produse pentru geamuri și accesorii, dar și în zona de instrumente, unde mopurile și lavetele performante devin esențiale, nu accesorii.

Un alt element important este frecvența. Produsele de curățenie intră în coș mai devreme, cu aproximativ 3-4 săptămâni înainte de sărbători, și sunt cumpărate în volume mai mari sau în variante mai eficiente, ceea ce arată clar o planificare diferită față de restul anului.

Se vede și o polarizare interesantă: pe de o parte, produsele foarte eficiente, orientate spre rezultate rapide, cum sunt degresanții puternici, iar pe de altă parte, produsele percepute ca fiind mai sigure sau sustenabile, în special în zona de geamuri și multisuprafețe.

2. Dacă ar fi să facem un „kit esențial” de curățenie de Paște, care ar fi cele 5 produse pe care nu ar trebui să le rateze nimeni? Există un produs „underrated” pe care oamenii nu îl cumpără, dar ar trebui?

Dacă simplificăm lucrurile la nivel de funcționalitate, nu de produs, un kit corect acoperă cinci nevoi: degresare, dezinfectare, curățare generală, finisaj și eficiență în execuție.

Aveți nevoie, în primul rând, de un detergent multisuprafețe care să vă permită să lucrați rapid pe mai multe zone fără să schimbați constant produsul. Apoi, un degresant puternic, pentru că bucătăria este zona care consumă cel mai mult timp dacă nu aveți produsul potrivit.

Detergentul pentru podele devine important nu doar pentru curățare, ci pentru efectul final, pentru că mirosul și aspectul podelei influențează percepția generală de „curat”. În paralel, un produs dedicat textilelor sau covoarelor face diferența la nivel de prospețime, chiar dacă nu este întotdeauna prioritar în timpul anului.

Al cincilea element, care de multe ori este tratat superficial, este instrumentul. Laveta sau mopul nu sunt accesorii, sunt acceleratori de eficiență.

Dacă ar fi să numim un produs cu adevărat subestimat, acela este laveta de calitate. Diferența dintre o lavetă slabă și una bună se traduce direct în timp pierdut sau câștigat și în cantitatea de produs folosită.

3. Observați o schimbare în preferințele consumatorilor, de exemplu către produse eco, multifuncționale sau soluții mai rapide și eficiente?

În ultimii ani, am observat o schimbare clară în preferințele consumatorilor, în ceea ce privește orientarea către produse eco și sustenabile. Aceștia devin tot mai conștienți de impactul asupra mediului și reușesc să depășească prejudecata că produsele eco au formule prea „blânde” pentru a curăța eficient suprafețele.

Dacă în urmă cu trei ani produsele eco erau considerate de nișă, cu vânzări relativ scăzute, în prezent mărcile eco au pătruns puternic în zona produselor mainstream. În categoria produselor de curățenie eco, cele mai mari vânzări se înregistrează la detergenții pentru vase și rufe.

4. Care sunt cele mai frecvente greșeli pe care le fac oamenii când vine vorba de curățenia generală a casei? Ce mit despre curățenie ați vrea să demontați?

Cea mai frecventă greșeală este supraestimarea produsului și subestimarea procesului. Se pleacă de la ideea că soluția „face tot”, dar, în realitate, rezultatul ține foarte mult de ordinea de lucru și de timpul de acțiune.

Aplicarea produsului și ștergerea imediată este una dintre cele mai mari pierderi de eficiență. La fel, abordarea haotică, fără o logică de sus în jos și din interior spre exterior, duce la muncă dublă.

Un alt lucru ignorat este diferența dintre curățare și întreținere. Curățenia generală devine dificilă atunci când nu există un minim de întreținere constantă.

Un mit important pe care merită să îl demontăm este acela că produsele eco nu curăță eficient. În realitate, eficiența lor depinde în mare măsură de modul de utilizare. Produsele eco moderne sunt formulate pentru a oferi rezultate foarte bune, fără compromisuri majore, atât timp cât sunt folosite corect.

5. Există produse sau categorii din zona non-food care sunt subestimate, dar care fac o diferență majoră în curățenie?

Da, iar din perspectivă de categorie, acestea sunt exact produsele care nu au volum mare, dar au impact disproporționat.

Accesoriile sunt primul exemplu. Lavetele premium, periile dedicate sau racletele nu cresc valoarea coșului semnificativ, dar cresc eficiența întregului proces. Practic, reduc consumul de detergent și timpul de lucru.

Apoi, produsele pentru zone specifice, cum sunt cele pentru rosturi, pentru textile sau pentru depuneri de calcar. Acestea nu sunt cumpărate frecvent, dar rezolvă probleme pe care produsele universale nu le pot acoperi complet.

În final, produsele care mențin rezultatul, cum sunt cele pentru prevenirea calcarului sau pentru împrospătarea textilelor. Ele nu sunt percepute ca esențiale, dar fac diferența între o curățenie temporară și una care se menține.

6. Cum pot oamenii să eficientizeze procesul de curățenie astfel încât să economisească timp, dar să obțină rezultate vizibile?

Eficiența în curățenie ține mai mult de organizare decât de efort. Dacă folosiți instrumentele potrivite, precum lavete de calitate sau mopuri moderne, puteți reduce semnificativ timpul de lucru. În același timp, este important să priviți curățenia ca pe un proces de întreținere, nu doar ca pe un efort punctual înainte de sărbători.

Întreținerile mici și constante reduc considerabil timpul necesar pentru curățenia generală. De asemenea, este util să evitați supraîncărcarea și să planificați curățenia pe etape, astfel încât să nu transformați acest proces într-un efort obositor concentrat într-o singură zi.

7. Ce ați recomanda unui client care face curățenia „pe ultima sută de metri”?

În acest caz, cel mai important este să vă concentrați pe impact rapid, nu pe perfecțiune. Este esențial să prioritizați zonele vizibile, precum bucătăria, baia și livingul, deoarece acestea influențează cel mai mult percepția generală asupra casei.

Un pas simplu, dar foarte eficient, este să eliberați suprafețele înainte de a începe curățenia, pentru că doar această acțiune schimbă instant senzația de ordine. Apoi, folosirea unui detergent multisuprafețe și a unui degresant puternic vă permite să acoperiți majoritatea nevoilor fără complicații.

Lavetele eficiente ajută la curățare rapidă, fără urme, iar la final, aerisirea și utilizarea unui detergent de podea cu miros plăcut contribuie decisiv la senzația de prospețime.

8. Ce noutăți sau produse interesante din oferta Sezamo ar merita încercate în această perioadă, mai ales pentru cei care vor soluții rapide și fără bătăi de cap?

În această perioadă, cele mai utile produse sunt cele care reduc complexitatea procesului și oferă rezultate rapide, fără compromisuri.

De exemplu, lavetele din microfibră dedicate suprafețelor din sticlă, precum Belle Pok, sunt extrem de eficiente pentru că elimină nevoia de produse suplimentare și reduc timpul de lucru. Produsele de bază, cum este rola de bucătărie Moddia în trei straturi, rămân esențiale pentru versatilitate și eficiență în utilizare zilnică.

În zona de curățare în profunzime, soluțiile cu aplicare directă, cum este detergentul pentru tapițerii Dr. Beckmann cu perie integrată, sunt din ce în ce mai apreciate pentru că simplifică procesul și reduc efortul.

Iar în zona produselor multifuncționale, variantele precum LACO Pierre d’Argent ECO câștigă teren tocmai pentru că pot înlocui mai multe produse și oferă rezultate consistente, inclusiv pe murdărie dificilă.

Toate aceste produse au un numitor comun: reduc timpul, simplifică procesul și oferă rezultate vizibile rapid, ceea ce devine esențial în perioada aglomerată dinainte de Paște.