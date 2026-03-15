Fermierul Marcello Daniliuc spune că experiențele dificile din ultimii ani l-au obligat să își regândească radical modul de lucru în fermă. Exploatația pe care o conduce în județul Călărași lucrează aproximativ 850 de hectare de teren agricol și activează exclusiv în sectorul vegetal.

Ferma are o istorie de trei generații. „Înființată în anul 1996, sunt a treia generație care se ocupă de fermă, de la bunicul meu. Anul acesta se împlinesc 30 de ani de istorie”, a spus Daniliuc, la AgriTrade Summit.

Un moment decisiv pentru fermă a fost anul 2020, când seceta severă a afectat grav producțiile. „Ferma noastră a trecut prin cea mai puternică secetă din istorie. Pe 300 de hectare nu am recoltat nimic, iar pe 600 de hectare de porumb nu am recoltat nimic. La peste 250 de hectare de rapiță am avut o producție medie de 1 tonă la hectar”, a explicat fermierul.

Situația a fost agravată și de penalități contractuale. „Am fost penalizați cu 300.000 de euro și, tot în același an, am pierdut și o suprafață de teren. Am ajuns în colaps financiar și am conștientizat că ceva la nivel de fermă trebuie schimbat”, a spus el.

- articolul continuă mai jos -

Schimbarea tehnologiei a redus semnificativ consumul de combustibil

Daniliuc afirmă că, înainte de acel moment, exploatația funcționa după un model care părea eficient, dar care, în realitate, nu era sustenabil. „Dacă ar fi să vă dau un citat din cap, ar fi că minciunile pe care ni le spunem singuri devin adevărul nostru. Credeam că facem lucrurile foarte eficient, dar ajunsesem la nivel de fermă să facem eficient ceea ce nu trebuia să facem deloc”.

După 2020, ferma a trecut de la tehnologia clasică de lucru la o tehnologie de tip strip-till, care presupune prelucrarea solului doar pe rândurile unde sunt semănate culturile. „Facem într-o singură trecere pregătirea solului, semănatul și aplicarea îngrășămintelor”, a explicat el.

Schimbarea tehnologiei a redus semnificativ consumul de combustibil. Dacă în 2019 consumul mediu era de 55-60 de litri de motorină pe hectar, în 2024 acesta a ajuns la 15-20 de litri pe hectar. Chiar dacă prețul motorinei a crescut, de la aproximativ 4,6 lei pe litru în 2019 la circa 6,2 lei pe litru în 2024, fermierul spune că economia realizată ajunge la aproximativ 30 de euro pe hectar.

Modificările s-au văzut și în organizarea fermei. În 2019, exploatația avea în medie opt angajați și lucra aproximativ 1.500 de hectare. În 2024, numărul angajaților a scăzut la patru, iar echipa a ajuns să lucreze peste 2.500 de hectare, inclusiv prin prestarea de servicii pentru alți fermieri.

„Mare economie nu am făcut, pentru că salariile s-au dublat în această perioadă”, a precizat Daniliuc.

Un alt avantaj al noii tehnologii este reducerea cantității de îngrășăminte. În sistemul aplicat în fermă, solul este prelucrat doar pe aproximativ 43-44% din suprafață, iar fertilizanții sunt aplicați localizat, direct acolo unde planta are nevoie. „Am reușit să menținem nivelul de producție cu o cantitate de îngrășăminte redusă la jumătate”, a explicat fermierul.

Creșterea prețurilor la inputuri a limitat, însă, economiile. Dacă în 2019 un îngrășământ complex costa între 1.400 și 1.600 de lei pe tonă, în 2024 prețul a ajuns la 2.800-3.200 de lei pe tonă. „Per total, mare economie nu am făcut, dar am reușit să menținem aceleași costuri de producție din 2019”, a spus Daniliuc.

Ferma a investit și în echipamente noi de recoltat, care colectează doar boabele, nu și restul materialului vegetal. În cazul culturilor de grâu și orz, această tehnologie a redus consumul de combustibil cu aproximativ 40%.

În ultimii ani, exploatația a început să utilizeze și îngrășăminte lichide aplicate direct odată cu semănatul, ceea ce a permis reducerea suplimentară a dozelor.

„Am învățat să îmi fac o strategie pe termen lung, dar pe termen scurt să o schimb ori de câte ori este nevoie”

Pe lângă schimbările tehnologice, fermierul spune că a fost nevoie și de o schimbare de mentalitate. „Am învățat să îmi fac o strategie pe termen lung, dar pe termen scurt să o schimb ori de câte ori este nevoie. Am ajuns să schimb strategia lunar”, a spus agricultorul român.

Un principiu esențial în managementul fermei este calculul permanent al costurilor. „Trebuie să știți în orice clipă prețul de vânzare pe care trebuie să-l obțineți pentru a face profit pe fiecare hectar. Asta înseamnă că în orice moment trebuie să știți cheltuiala directă și cheltuiala indirectă pe fiecare hectar”.

Anul 2024 a adus însă o nouă problemă majoră. „Am luat hotărârea, inspirată la nivel de fermă, de a nu face asigurări agricole și zeci de procente din exploatație au fost lovite de grindină”, a spus el.

Totuși, fermierul afirmă că schimbările făcute după 2020 au ajutat ferma să depășească dificultățile. „La sfârșit de 2025 este primul an după șase ani în care reușim să nu mai luăm bani de la bancă pentru a trece la anul următor”.

Marcello Daniliuc spune că agricultura rămâne un domeniu extrem de solicitant. „Fiți foarte deștepți și învățați din greșelile celorlalți”, este sfatul său pentru alți fermieri.

El a subliniat și presiunea personală pe care o resimt cei care conduc exploatații agricole. „Au fost niște ani foarte dificili și extrem de provocatori. Dacă nu sunteți puternici ca oameni și ca lideri ai fermei, pot fi afectate inclusiv familiile voastre”.