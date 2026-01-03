Ouăle prăjite par una dintre cele mai simple mâncăruri, dar în practică pot deveni rapid o sursă de frustrare: albușul se lipește de tigaie, gălbenușul se sparge, iar rezultatul arată departe de ceea ce ne-am dori în farfurie. Câteva detalii aparent minore pot face însă diferența dintre un mic dejun reușit și unul ratat.

Tigaia contează mai mult decât crezi

Primul pas este alegerea tigăii potrivite. O tigaie antiaderentă, în stare bună, este cea mai sigură opțiune. Dacă stratul antiaderent este zgâriat sau uzat, ouăle se vor lipi indiferent de tehnică.

Pentru cei care preferă fonta sau inoxul, este esențial ca tigaia să fie bine încinsă și „sigilată” corect cu grăsime înainte de a adăuga ouăle.

Temperatura corectă, cheia succesului

Una dintre cele mai frecvente greșeli este spargerea ouălor într-o tigaie rece sau insuficient încinsă. Tigaia trebuie să fie bine încălzită, dar nu atât de fierbinte încât uleiul să fumege.

Un test simplu este să adaugi câteva picături de apă: dacă acestea „dansează” pe suprafață și se evaporă rapid, tigaia este gata.

Grăsimea trebuie să acopere uniform fundul tigăii

Indiferent dacă folosești ulei, unt sau o combinație între cele două, grăsimea trebuie să acopere uniform fundul tigăii. Untul oferă gust, dar se arde rapid; de aceea, mulți bucătari recomandă să-l amesteci cu puțin ulei.

Uleiul trebuie să fie fierbinte înainte de a adăuga ouăle, altfel acestea vor începe să se lipească imediat.

Ouăle la temperatura camerei

Ouăle scoase direct din frigider și sparte în tigaie pot duce la lipire și la o gătire neuniformă. Ideal este să le lași 10–15 minute la temperatura camerei înainte de a le prăji.

O spatulă potrivită

După ce ouăle au fost adăugate în tigaie, este important să nu încerci să le întorci sau să le miști imediat. Albușul are nevoie de câteva zeci de secunde pentru a se coagula și a se desprinde singur de suprafața tigăii.

O spatulă subțire, din silicon sau lemn, ajută la desprinderea delicată fără a rupe oul.