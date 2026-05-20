Industria avicolă caută soluții pentru reducerea utilizării antibioticelor, iar un produs considerat până acum un simplu reziduu agricol atrage atenția cercetătorilor. Tescovina de struguri, materialul rămas după procesarea strugurilor pentru vin, ar putea deveni o alternativă promițătoare în hrana păsărilor. Potrivit informațiilor publicate de Agrarheute, cercetările recente sugerează că acest produs secundar poate contribui la menținerea sănătății puilor de carne și la îmbunătățirea dezvoltării acestora.

Interesul pentru astfel de soluții vine într-un context în care utilizarea antibioticelor în creșterea animalelor este analizată tot mai atent la nivel internațional.

Cercetătorii au evaluat efectele tescovinei de struguri asupra puilor de carne și au comparat rezultatele cu cele obținute prin utilizarea promotorilor de creștere pe bază de antibiotice. Rezultatele au arătat că tescovina a avut efecte apropiate de cele obținute prin administrarea antibioticelor în ceea ce privește dezvoltarea și sănătatea intestinală a păsărilor.

- articolul continuă mai jos -

Sănătatea intestinală, un element-cheie în creșterea păsărilor

Cercetătorii subliniază că sănătatea sistemului digestiv joacă un rol important în dezvoltarea și performanța puilor de carne. Datele prezentate în articol arată că tescovina de struguri conține compuși bioactivi care pot influența pozitiv microbiota intestinală și pot contribui la reducerea inflamațiilor. Această caracteristică ar putea transforma produsul într-o opțiune importantă pentru sistemele moderne de creștere a păsărilor.

Pe lângă beneficiile potențiale pentru sectorul avicol, utilizarea tescovinei ar putea oferi și o nouă întrebuințare unor cantități importante de reziduuri rezultate din industria vinului. Rezultatele oferă motive de optimism, însă sunt necesare cercetări suplimentare înainte ca această soluție să poată fi utilizată pe scară largă în fermele comerciale.