12 apr. 2026, Articole / Reportaje
FOTO: Heute.at

Ciocnitul ouălor este una dintre cele mai îndrăgite tradiții de Paște, păstrată în multe familii de generații. Deși pare un joc simplu, în care norocul decide câștigătorul, specialiștii spun că există câteva trucuri care pot face diferența. Potrivit unui articol publicat de Heute, succesul începe încă din momentul alegerii oului. Un ou cu coajă groasă și rezistentă are șanse mai mari să reziste în competiție.

În mod surprinzător, ouăle mai mici sunt adesea mai solide decât cele mari, iar verificarea structurii la lumină poate oferi indicii despre rezistența acestuia.

Tehnica de lovire este la fel de importantă. Specialiștii recomandă folosirea vârfului oului, considerat cea mai rezistentă parte. O lovitură controlată, aplicată cu precizie, este mai eficientă decât una puternică, dar haotică.

Competiție de îndemânare

Strategia joacă, de asemenea, un rol esențial. Observarea adversarului poate oferi avantaje importante. Dacă acesta lovește mereu în același loc, acel tipar poate fi exploatat. În același timp, rotirea ușoară a oului ajută la protejarea zonelor deja slăbite.

Un alt truc recomandat de experți este alegerea unghiului potrivit de impact. Lovirea laterală a oului adversarului poate duce la o distribuție inegală a forței, crescând șansele de a sparge coaja acestuia.

În esență, combinația dintre alegerea corectă a oului, tehnica de lovire și o strategie atentă poate transforma acest joc într-o adevărată competiție de îndemânare. Cu toate acestea, specialiștii subliniază că, dincolo de dorința de a câștiga, ciocnitul ouălor rămâne un moment de bucurie și socializare. La final, indiferent de rezultat, tradiția își păstrează rolul principal: acela de a aduce oamenii împreună în jurul mesei de Paște.

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
11 apr.
Criza combustibililor și a îngrășămintelor lovește culturile de orez din Asia de Sud-Est. Fermierii iau în calcul să renunțe la semănat
Criza combustibililor și a îngrășămintelor lovește culturile de orez din Asia de Sud-Est. Fermierii iau în calcul să renunțe la semănat
Articole / Reportaje
11 apr.
Masa de Paște fără excese alimentare / Ce combinații să eviți, mai ales dacă ai miel în meniu / Medicul Alis Grasu: „Pentru toate trebuie să existe moderație și cumpătare”
Masa de Paște fără excese alimentare / Ce combinații să eviți, mai ales dacă ai miel în meniu / Medicul Alis Grasu: „Pentru toate trebuie să existe moderație și cumpătare”
Articole / Reportaje
11 apr.
Noua ceapă roșie „blândă” care ar putea schimba piața: 14 ani de cercetare pentru un gust mai delicat
Noua ceapă roșie „blândă” care ar putea schimba piața: 14 ani de cercetare pentru un gust mai delicat
Articole / Reportaje
11 apr.
FOTO-VIDEO | Tradiție la Mănăstirea Timișeni / Peste 1.000 de ouă din gospodăria proprie sunt vopsite eco, folosind coji de ceapă roșie și albă
FOTO-VIDEO | Tradiție la Mănăstirea Timișeni / Peste 1.000 de ouă din gospodăria proprie sunt vopsite eco, folosind coji de ceapă roșie și albă
Articole / Reportaje
10 apr.
„Iarmaroc la Sat” revine la Cluj, în luna mai, cu artă, tradiții Cucuteni și „Șezătoarea cu Merinde”
„Iarmaroc la Sat” revine la Cluj, în luna mai, cu artă, tradiții Cucuteni și „Șezătoarea cu Merinde”

Cele mai noi articole

Bere sub 2 euro și mese la 10 euro: orașul de pe litoralul bulgăresc care atrage turiștii britanici / Mulți îl compară cu îl compară cu destinații precum Positano sau Cinque Terre
Bere sub 2 euro și mese la 10 euro: orașul de pe litoralul bulgăresc care atrage turiștii britanici / Mulți îl compară cu îl compară cu destinații precum Positano sau Cinque Terre
Din România în Spania și Italia, Paștele are același gust/ „Am ajuns să fim fiecare în alt colț de lume, dar de Paște și de Crăciun ne e dor de sarmalele mamei”
Din România în Spania și Italia, Paștele are același gust/ „Am ajuns să fim fiecare în alt colț de lume, dar de Paște și de Crăciun ne e dor de sarmalele mamei”
Câte calorii are o masă tradițională de Paște? Este chiar „cea mai ușoară” dintre sărbători? Răspunsul nutriționistului Tania Fântână
Câte calorii are o masă tradițională de Paște? Este chiar „cea mai ușoară” dintre sărbători? Răspunsul nutriționistului Tania Fântână
Piața uleiurilor intră într-o zonă de risc ridicat / Costurile cresc, iar marjele devin tot mai fragile / O analiza arată că e un sector tot mai imprevizibil
Piața uleiurilor intră într-o zonă de risc ridicat / Costurile cresc, iar marjele devin tot mai fragile / O analiza arată că e un sector tot mai imprevizibil
Anul Brâncuși: De Paște, sculptorul român picta ouă și gătea pentru prieteni: „Festinurile din atelierul lui nu erau unele oarecare: lăsau urme” / Cercetare exclusivă pentru G4Food realizată de istoricul și criticul literar Cosmin Ciotloș
Anul Brâncuși: De Paște, sculptorul român picta ouă și gătea pentru prieteni: „Festinurile din atelierul lui nu erau unele oarecare: lăsau urme” / Cercetare exclusivă pentru G4Food realizată de istoricul și criticul literar Cosmin Ciotloș