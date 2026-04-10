Sunt povești de succes care încep în bucătărie, cu miros de cozonac, mâini pline de făină și rețete transmise din generație în generație. Așa începe și povestea Lenei Enache, astăzi antreprenor și o prezență apreciată în mediul online. Într-un interviu pentru G4Food, Lena vorbește despre cum a luat naștere Cozofino, un business de familie construit în jurul unei pasiuni moștenite, dar și despre cozonacul artizanal care a devenit produsul său semnătură, a cărui rețetă a patentat-o.
A păstrat prețul, în ciuda scumpirilor
Într-un context în care costurile au crescut constant, Lena a ales să nu transfere integral aceste scumpiri către clienți.
„Cozonacul Cozofino costă 180 de lei, este același preț ca și anul trecut. Având în vedere că toate s-au scumpit, vin în ajutorul oamenilor, să spun așa, prefer să nu îmi pun eu nimic în plus, chiar dacă ingredientele toate și-au mărit prețurile.”
Rețeta patentată care a devenit semnătura Cozofino
Unul dintre elementele care diferențiază brandul este rețeta de cozonac brevetată — un produs inovator, premiat, care combină tehnica cu creativitatea.
Cozonacul este însiropat în coniac, cu sirop de arțar și scorțișoară, și completat de creme de ciocolată și nuci — o reinterpretare modernă a unui desert tradițional.
„Eu am terminat inginerie alimentară, sunt inginer în protecția consumatorului și a mediului la bază, iar datorită acestei facultăți pe care am urmat-o și am avut suportul celor două profesoare ale mele, cu care am făcut și lucrarea de licență, ele m-au ajutat să patentez rețeta. Au făcut teste pe cozonaci, au evaluat fiecare ingredient și echilibrul dintre ingrediente și am reușit să brevetez rețeta, plus să fac Cozofino o marcă înregistrată.
Mi s-a întâmplat să văd numele Cozofino și la Craiova, că se vând cozonaci cu numele Cozofino și în mai multe părți din țară.
Ca o glumă, cum spune fiica mea, cumva, sunt un trendsetter. Dar mă deranjează că am muncit șapte ani la acest brand și vii tu să furi ideea cuiva pentru că ți se pare că a prins. Dar este foarte multă muncă în spate. Eu, în perioada Crăciunului și a Paștelui, dorm câteva ore pe noapte și de aceea ofer clientului produsul cald, pentru că dacă astăzi este vineri și tu ai vineri comanda la mine, eu de joi spre vineri noapte încep producția de cozonaci.”
Munca din spatele unui cozonac artizanal
În perioadele aglomerate, precum Crăciunul sau Paștele, ritmul de lucru devine extrem.
„Eu, în perioada Crăciunului și a Paștelui, dorm câteva ore pe noapte și de aceea ofer clientului produsul cald, pentru că dacă astăzi este vineri și tu ai vineri comanda la mine, eu de joi spre vineri noapte încep producția de cozonaci.”
De la cheesecake la „trendul” salamului de biscuiți
Deși cozonacul este produsul vedetă, meniul cafenelei include și alte creații personale.
„Preparatul meu preferat este cheesecake-ul. Mi se pare atât de fin și ușor.”
Lena Enache, Foto Facebook
Totuși, produsul care a atras cel mai mult atenția clienților este reinterpretarea unui desert clasic:
„Am o colecție de cheesecake-uri, dar cea mai mare amploare în cafenea, zi de zi, este colecția mea de salamuri de biscuiți. Și da, și aici am fost un trendsetter. Am o colecție de șase salamuri de biscuiți: Kinder, Oreo, fistic și ciocolată albă, caramel sărat, Lotus, alune de pădure, cel vegan și cel cu ciocolată”, a mai spus ea.
Desertul care a devenit amintire
Una dintre rețete are o încărcătură emoțională aparte.
„Cel cu caramel sărat l-am făcut prima dată anul trecut, când tatăl meu era internat la terapie intensivă și bucătăria pe mine mă relaxează. Aveam nevoie să ies puțin din gândurile acelea și am început să combin gusturi și a ieșit salamul de biscuiți cu caramel sărat, Lotus și alune de pădure.
Și cred că a fost mâna tatălui meu acolo, pentru că de fiecare dată când îl fac, îmi aduc aminte. Poate nu e bine, poate nu e bine, dar îmi aduc aminte cum a început povestea salamului de biscuiți.”
