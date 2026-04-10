Lena Enache, soția fotbalistului Gabi Enache, a descoperit dragostea pentru arta culinară în copilărie, când mama, bunica și mătușile ei au inițiat-o în ale bucătăriei, dându-i mai departe nu doar rețete, ci și o tradiție pe care avea, mai târziu, să o transforme într-o afacere de familie. Antreprenor, mamă, soție și specialist în industria alimentară, Lena a pus pe picioare Cozofino, o cafenea cu produse artizanale de cofetărie și patiserie, printre care și celebrul cozonac însiropat în coniac și dichisit cu sirop de arțar.

În spatele acestei povești de succes se ascunde însă și multă durere. Lena și-a pierdut ambii părinți, tatăl cel mai recent, în urmă cu un an, iar mama în urmă cu 13 ani, iar bucătăria a căpătat un alt sens pentru ea după aceste despărțiri. Astăzi, fiecare produs spune, într-un fel, o parte din povestea ei.

Povestea Cozofino, un omagiu pentru mama sa

„Povestea Cozofino a pornit fix în urmă cu șapte ani. Acum, de Paște, voi face șapte ani de când am început prima oară cu cozonacii public.

Pasiunea pentru gătit la mine exista dintotdeauna, datorită bunicii mele, mamei și mătușilor, care asta mi-au oferit ca exemplu. Mama mea a fost o gospodină desăvârșită și cred că tot ce am făcut vis-a-vis de Cozofino, pe partea de dulce, a fost ca un omagiu pentru ea.”

Ce înseamnă un cozonac artizanal

Pentru Lena, diferența dintre artizanal și industrial nu este doar un termen de marketing, ci o promisiune.

„Cozonacul artizanal… puțin mai devreme mă certa un client în cafenea de ce nu am pe stoc. De ce nu încep producția cu o lună înainte, cum fac alte patiserii, cofetării. Nu vreau să dau în nimeni, dar când lucrezi industrial, producția se începe cu foarte mult timp înainte.

Artizanal înseamnă, cel puțin la mine, să ofer clientului produsul scos direct din cuptor, să fie încă cald atunci când ei vin să ridice comanda din cafenea. Înseamnă produse, ingrediente 100% naturale, fără adaosuri de alte bazaconii, să spun așa, care să le păstreze foarte mult timp. Deci este cozonacul la fel ca la mama acasă”