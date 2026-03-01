Privim de multe ori eronat sâmburii de fructe și legume, pentru că din sâmburi se extrag de multe ori uleiuri, cum e cazul măslinelor și al strugurilor, de exemplu. Și tot niște sâmburi sunt la origine și nucile, migdalele, alunele de pădure și fisticul – pulpa fructului se usucă și cade nefiind comestibilă. Sunt mai puțin folosiți cei de caise, piersici, prune, cireșe, vișine etc, pentru că au în compoziție procente variabile de amigdalină, care în cantități mari este toxică.

Iar o mare cantitate de sâmburi o produc și curmalele, fructele tipice Orientului Mijlociu și zonei de graniță înspre Africa. După ce sunt supuși unui proces de prăjire similar cu cel al cafelei, din ei se obține o băutură care întrucâtva seamănă cu cafeaua însă este lipsită de cofeină.

Băutura obținută din sâmburi de curmale este aromată și condimentată și face parte din tradiția berberilor, populații nomade care trăiesc în zona din jurul deșertului Sahara. O consumă de secole și poate chiar milenii, fiind apreciată atât pentru gustul, cât și pentru virtuțile sale. O consideră un ajutor digestiv important. În plus, sâmburii de curmale sunt bogați în antioxidanți, conțin minerale importante precum magneziul și potasiul, și oferă o doză bună de vitamine, în special din complexul B.

Un experiment domestic

În deplin spirit antirisipă, am fost curioasă să o gust și am făcut un experiment domestic. Am pus deoparte mai mult timp toți sâmburii până am umplut un borcan ceva mai mare. I-am ținut în apă și i-am spalat, până am scăpat de reziduurile de fruct de pe ei.

Când au devenit curați și uscați, i-am prăjit într-o tigaie antiaderentă, ținându-i la foc foarte mic. I-am ținut circa jumătate de oră amestecând constant. În acest timp, pe suprafața lor a început să apară tot mai pregnant uleiul din interior dar s-au și caramelizat. Dealfel, fie și doar parfumul din bucătărie a meritat deja tot timpul investit.

Când au devenit închiși la culoare similar cu boabele de cafea, am sfărâmat unul și așa am înțeles friabili. I-am lăsat să se răcorească și i-am măcinat într-un mixer obișnuit. Am preparat băutura similară cafelei într-o cafetieră moka însă se poate prepara la fel de bine și în versiune clasică, în ibric.

Băutura are note de carame, alune și ciocolată, i-am adăugat dar merge și fără el, și, la fel, cu sau fără zahăr sau alt îndulcitor. Una peste alta, experimentul a meritat tot efortul, care nici n-a fost unul considerabil. Am băut în fiecare zi înlocuind a doua cafea a zilei cu băutura din sâmburi de cafea. Singura parte critică ar fi aceea că se termină repede, pentru că un consum normal de curmale e insuficient pentru a putea bea în fiecare zi.