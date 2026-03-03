Mama, de la care a învățat să facă prăjituri, a rămas la Onești, în Moldova. Crenguța a plecat de 20 de ani în Spania și, după multă muncă, a reușit să deschidă o cofetărie mică. Face prăjituri românești delicioase și torturi pe care vecinii din Santa Coloma de Gramanet, lângă Barcelona, le adoră. Iar pentru românii din zona Barcelonei, orice i se comandă, cozonaci, covrigi, mucenici.

Cum acum e vremea ultimilor, am luat de la ea rețeta de mucenici, pufoși și împletiți, după autentica rețetă moldovenească. Și de post, că anul acesta e post de rânduiala mucenicilor. Când sunt gata, fierbinți, se bagă în sirop și se presară generos cu nucă.

Ingrediente pentru mucenici moldovenești

1 kg făină (musai românească, trei nule, 000)

1 cub de drojdie proaspătă (din cele din supermarket de la frigider)

100 de gr de zahăr

500-600 de ml de apă călduță

2 lingurițe de sare

50-100 de ml uei de floarea soarelui

Coajă de lămâie, portocală

1-2 pliculețe de zahăr vanilat.

Preparare

Toate ingredientele trebuie să fie la temperatura camerei. Punem în laptele călduț (nu fierbinte), drojdia și zahărul. Amestecăm totul bine până este omogenizat și lăsăm 5 minute să se activeze drojdia.

Punem lichidul în robot, făina cerntă, sarea și aromele și amestecăm la viteză mică până sunt omogenizate. Apoi adăugăm treptat uleiul și lăsăm să se frământe cam 10 minute, nu mai mult, nu vrem să fie prea elastic. Tapetăm masa cu făină și răsturnăm aluatul, îl mai împachetăm de câteva ori, apoi îl punem într-un vas acoperit cu o cârpă la crescut, pentru o oră.

Tăiem aluatul în bucăți de 120-150 de gr fiecare și le răsucim ca un rulou lung. Facem un cerc, lipim capetele și îl răsucim să-i dăm forma cifrei 8. Apoi în tavă cu ei. Îi acoperim și îi mai lăsăm 20-30 de minute, să fie dolofani.

Punem tava în cuptorul preîncins la 170 de gr, căldură sus-jos cu ventilație pentru 20 de minute. Să fie rumeniți bine.

Între timp facem uun sirop din câteva linguri de miere, un pahar de apă și arome.

Tocăm nucile (200 de grame).

Când mucenicii s-au mai răcorit puțin, îi trecem prin sirop și apoi prin nucă.

- articolul continuă mai jos -

Ies cam 15-18 bucăți, pufoși și delicioși.