Pasta de mici se poate face acasă fără echipamente speciale, dacă sunt respectate câteva reguli clare. Gustul și textura specifice, apropiate de cei din comerț sau de la grătarele clasice, depind în principal de proporția cărnii, de frământare și de odihna compoziției.

Ce carne alegi

Pentru un gust echilibrat, combinația clasică este:

50-60% carne de vită

30-40% carne de porc

0-10% carne de oaie, opțional, pentru aromă

Carnea trebuie să fie proaspătă, cu un conținut moderat de grăsime. Dacă este prea slabă, micii ies uscați. Un procent total de grăsime de aproximativ 20% ajută la suculență.

Ideal este să ceri la măcelărie să fie tocată fin, prin sită mică. Textura finală trebuie să fie foarte omogenă.

Condimentele esențiale

Pentru 1 kg de carne:

18-20 g sare

1 linguriță rasă piper proaspăt măcinat

1 linguriță cimbru uscat

3-4 căței de usturoi pisați fin

1 linguriță boia dulce

½ linguriță coriandru măcinat

1 vârf de cuțit bicarbonat de sodiu

Bicarbonatul este unul dintre detaliile care fac diferența. Ajută la frăgezime și la textura elastică, dar nu trebuie depășită cantitatea.

Secretul texturii

Un pas esențial este adăugarea treptată de lichid rece. Se folosesc 150-200 ml supă de vită rece sau apă foarte rece la 1 kg de carne. Se încorporează puțin câte puțin, frământând energic 10-15 minute.

Compoziția trebuie să devină lipicioasă și elastică. Dacă ridici o bucată cu mâna, ar trebui să se întindă ușor, nu să se rupă imediat. Aceasta este diferența dintre o pastă corect lucrată și una doar amestecată superficial.

După frământare, compoziția se acoperă și se lasă la frigider cel puțin 12 ore, ideal 24. Odihna stabilizează aromele și ajută la legarea proteinelor.

Formarea micilor

Se modelează cu mâinile umezite sau cu puțin ulei. Dimensiunea clasică este de aproximativ 8–10 cm lungime și 2–3 cm grosime. Nu se presează excesiv.

Dacă pasta este prea moale, mai poate sta 1–2 ore la rece. Dacă este prea densă, se mai adaugă puțin lichid rece și se frământă din nou.

Gătirea corectă

Grătarul trebuie să fie bine încins, cu jar stabil, nu flacără directă. Micii se întorc des, pentru a se rumeni uniform și a nu crăpa.

Nu se înțeapă cu furculița. Se folosesc clești. În timpul coacerii, pot fi unși ușor cu puțină supă pentru a rămâne suculenți.

Interiorul trebuie să fie bine pătruns, dar încă suculent. Dacă sunt gătiți excesiv, devin uscați, indiferent cât de bună a fost pasta.

Greșeli frecvente