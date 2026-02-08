ABC în bucătărie

Curățarea usturoiului este una dintre acele etape mici care pot încetini gătitul, mai ales când ai nevoie de mai mulți căței. Există însă câteva metode simple, folosite atât acasă, cât și în bucătăriile profesionale, care reduc semnificativ timpul și efortul.



Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Zdrobirea ușoară cu lama cuțitului

Așază cățelul de usturoi pe tocător și apasă-l ferm cu partea lată a lamei. Coaja se va desprinde aproape complet și poate fi îndepărtată dintr-o singură mișcare. Metoda este eficientă și atunci când usturoiul urmează să fie tocat sau zdrobit.

Agitarea într-un recipient închis

Pentru cantități mai mari, pune cățeii necurățați într-un borcan cu capac sau într-un recipient metalic. Agită energic timp de 10–20 de secunde. Cojile se desprind între ele, iar usturoiul rămâne curat, fără să fie afectată textura.

Înmuierea scurtă în apă

Dacă usturoiul este foarte proaspăt și coaja se lipește, lasă cățeii în apă rece timp de câteva minute. Coaja se înmoaie și se desprinde mai ușor, fără să influențeze gustul sau mirosul.

Încălzirea rapidă

O metodă mai puțin cunoscută presupune încălzirea cățeilor, necurățați, într-o tigaie uscată, la foc mic, timp de 15–20 de secunde. Coaja se contractă ușor și poate fi îndepărtată rapid. Este utilă când gătești și ai deja tigaia pe foc.

Tăierea capetelor

Îndepărtarea bazei cățelului, partea mai dură, ajută la desprinderea cojii dintr-o singură bucată. Este un pas mic, dar eficient, mai ales când cureți usturoi pentru rețete care cer precizie.

Alegerea metodei depinde de cantitatea de usturoi și de modul în care va fi folosit ulterior. Pentru unul sau doi căței, zdrobirea cu lama este suficientă. Pentru gătit în volum, agitarea într-un recipient rămâne cea mai rapidă soluție.