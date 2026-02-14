Ficatul bine gătit este fraged, suculent și are o aromă curată, ușor minerală. Când este supraexpus la căldură, devine însă tare și sec. Diferența o fac pregătirea corectă și timpul scurt de gătire.

Ficatul de vită și cel de miel au o culoare roșu închis, dar vie, și sunt acoperite de o membrană subțire, îndepărtată de obicei de măcelar. Dacă observi fibre sau pielițe la exterior, curăță-le cu un cuțit bine ascuțit, conform publicației Gastronomos.

Gustul ușor metalic, dat de conținutul ridicat de fier, poate fi temperat prin două metode simple:

taie ficatul în felii de 0,5-1 cm și ține-le în lapte între 1 și 4 ore;

unge feliile cu sare și puțin ulei, așază între ele câteva frunze de salvie proaspătă, apoi clătește-le rapid cu apă rece și tamponează-le foarte bine cu hârtie de bucătărie.

Uscarea atentă este esențială. Suprafața umedă împiedică rumenirea rapidă.

Ficatul la grătar sau grill

Pentru grătar, regula este foc puternic și timp scurt.

Unge feliile cu puțin ulei și așază-le pe grătarul bine încins. Gătește 1-2 minute pe fiecare parte, până când la exterior se formează o crustă fină rumenă. Interiorul trebuie să-și piardă nuanța roz intens, dar să rămână deschis la culoare. Acesta este semnul că ficatul este gătit, dar încă suculent.

Lasă-l să se odihnească 3-4 minute înainte de servire. Sucurile se redistribuie, iar textura rămâne fragedă.

Ficatul în tigaie

Încinge o tigaie largă și adaugă ulei de măsline cât să acopere baza. Căldura trebuie să fie ridicată.

Taie ficatul în felii subțiri sau cuburi și tăvălește-l ușor prin făină, fără exces. Prăjește aproximativ 2 minute pe fiecare parte. Supraveghează constant. Chiar și un minut în plus îl poate usca.

La final, poți stinge cu puțin vin alb sau suc de lămâie. Se potrivesc oregano sau tarhon, adăugate discret.

Ce trebuie evitat

gătirea la foc mic, pentru mult timp;

întoarcerea repetată în tigaie;

coacerea prelungită la cuptor, în cazul ficatului de vită sau miel.

Ficatul este o carne delicată. Se gătește rapid, la temperatură ridicată, apoi se lasă să se odihnească scurt. Respectate aceste etape, rezultatul este moale la interior, ușor rumen la exterior și plin de savoare.