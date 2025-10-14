Vitamina D și importanța ei pentru sănătatea noastră globală sunt tot mai des aduse în atenția publicului.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Din păcate, se pare că tot mai mulți dintre noi avem deficit de vitamina D. Nu ezitați să vă faceți testările aferente pentru a vedea obiectiv cum stați.

Întrucât piața suplimentelor este arhiplină la capitolul vitamina D, luați o decizie împreună cu medicul vostru de familie privind cea mai bună opțiune de utilizat. Vitamina D nu este doar „vitamina soarelui”, este un hormon esențial implicat în peste 200 de procese din corpul nostru.

Rolurile ei principale:

Reglează absorbția calciului și fosforului, menținând oasele puternice;

Susține imunitatea și reduce riscul de infecții respiratorii;

Moderează inflamația cronică, factor esențial în bolile autoimune și metabolice;

Influențează starea de spirit și somnul, prin reglarea serotoninei;

Joacă un rol important în metabolismul grăsimilor și controlul greutății corporale.

Studiile (Harvard School of Public Health, 2021) arată că persoanele cu deficit de vitamina D au un risc mai mare de:

depresie sezonieră,

rezistență la insulină,

inflamație de grad scăzut,

oboseală cronică.

Vitamina D și alimentația: de unde o luăm?

Soarele rămâne sursa principală (sinteza cutanată prin piele), dar alimentele contează enorm, mai ales în lunile reci. Cum nu ne putem expune la soare pe timp nelimitat, dieta rămâne o sursă de bază pentru vitamina D.

Alimente bogate în vitamina D:

Somon sălbatic – 500–800 UI/100 g

Macrou – 350 UI/100 g

Sardine – 270 UI/100 g

Ton (în suc propriu) – 250 UI/100 g

Gălbenuș de ou – 40 UI/bucată

Ficat de cod – 250 UI/linguriță de ulei

Ciuperci expuse la soare (în special shiitake, maitake) – 100 UI/100 g

Brânzeturi maturate (parmezan, cheddar) – 30–50 UI/porție

Lapte fortificat sau iaurturi cu adaos de vitamina D – 100 UI/pahar

Unt fortificat – 40–60 UI/porție

10 exemple de mese de prânz care sprijină absorbția vitaminei D:

Absorbția vitaminei D este liposolubilă, deci are nevoie de grăsimi sănătoase în aceeași masă (ulei de măsline, avocado, pește gras). După cum se observă din lista de mai sus, aproape toate alimentele au în comun conținutul ridicat de grăsimi.

Iată câteva exemple ușor de pregătit acasă:

Somon la cuptor cu legume la abur și o lingură de ulei de măsline

Salată cu ou fiert, avocado și sardine

Ton cu orez brun și broccoli stropit cu ulei de măsline

Paste integrale cu somon afumat și sos de iaurt grecesc

Omletă din ouă și ciuperci, cu o felie de brânză maturată

Cartofi copți cu macrou și salată verde

Supă cremă de dovleac cu semințe și ulei de dovleac presat la rece

Quiche cu somon și legume

Ciuperci sotate cu ou poșat și avocado

Salată de crudități cu ton, năut și dressing de iaurt cu lămâie

Truc: Vitamina D se absoarbe mai bine când este consumată cu omega-3, vitamina K2 (din brânzeturi maturate) și magneziu (din legume verzi).

Când slăbim, pierdem din rezervele de vitamine liposolubile?

Da, parțial.

Vitaminele A, D, E, K sunt liposolubile, adică stocate în țesutul adipos.

Când slăbim (mai ales rapid), corpul eliberează aceste vitamine din grăsimi, dar nu întotdeauna eficient — o parte se pierde prin procesele de detoxifiere hepatică.

De aceea, în perioadele de slăbire este esențial:

să nu reduci drastic grăsimile sănătoase. Dacă nu ești mare fan pește, păstrează măcar puțin ulei de măsline în salate și ia zilnic o gustare de nuci;

să incluzi alimente bogate în vitamine liposolubile;

să menții un nivel constant de vitamina D prin alimentație sau suplimente (doar la recomandarea medicului).

Recomandare de toamnă:

20–30 de minute de soare pe față și mâini, între orele 11–14, când vremea permite;

2 mese pe săptămână cu pește gras. Dacă nu ai timp, te poți folosi și de variantele deja gătite din comerț;

1 ou/zi, consumat cu grăsimi sănătoase (ulei de măsline, avocado);

Supliment de vitamina D3 + K2, mai ales dacă analizele arată valori sub 30 ng/mL.

Vitamina D este un pilon central al sănătății imunitare, hormonale și metabolice.

O dietă echilibrată, cu surse naturale de vitamina D și grăsimi bune, ajută nu doar la prevenirea deficienței, ci și la o stare de energie stabilă, piele sănătoasă și imunitate rezistentă în sezonul rece.