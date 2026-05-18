Dobrogea își deschide cufărul cu comori de gastronomie și cultură la sfârșitul lunii mai, anunță Agerpress. Între 29 și 31 mai 2026, Constanța va găzdui cea de-a IV-a ediție a Festivalului Tradițiilor și Gastronomiei Pescărești. Evenimentul promite un amestec savuros de rețete pescărești, meșteșuguri autentice și un program artistic de excepție, au anunțat reprezentanții Consiliului Județean.

Timp de trei zile, atmosfera de sărbătoare va fi întreținută atât de artiști renumiți, cât și de ansamblurile minorităților locale, care vor aduce pe scenă dansurile și cântecele specifice zonei.

Program artistic/ Ce să nu ratezi

Vineri, 29 mai 2026 (De la ora 17:30)

Muzică și folclor: Seara debutează cu ritmurile puse de DJ Vndrei, urmat de momentele pline de energie ale Ansamblului Folcloric Profesionist „Brâulețul”.

Recitaluri: Vor urca pe scenă Marian Cozma, Adriana Ochișanu, Elena Plătică, Andreea Feraru, Ana Maria și Marian Mexicanu, dar și Beatrice Băndoiu (care va fi și prezentatoarea serii).

Petrecerea continuă: De la ora 22:00, DJ Vndrei reia controlul la platane.

Sâmbătă, 30 mai 2026 (De la ora 17:30)

Multiculturalitate: Scena va aparține ansamblurilor comunităților locale: „Elpis”, „Canlar”, „Fidanlar” și „Iholu”.

Show de zile mari: Atmosfera va fi încinsă de legendarii Azur și Nelu Vlad, Stelu Enache & Band, Diana Matei și Taraful Cleante, dar și de Gya.

Finalul serii: Prezentată tot de Beatrice Băndoiu, seara se va încheia cu un set de seară semnat de DJ Vndrei, începând cu ora 22:30.

Duminică, 31 mai 2026 (Program special pentru întreaga familie)

Matineu pentru copii (11:30 – 13:00): Sub sloganul „Bucuria Copiilor”, cei mici și părinții sunt așteptați la spectacole de teatru de păpuși, animație și activități educative cu Club Amici. În plus, la „Colțul Transformărilor”, micuții vor deveni eroi de poveste prin face painting.

Concertele serii (De la ora 17:30): Ultima seară aduce pe scenă nume mari ale muzicii pop și moderne: trupa Angels, Andrei Bănuță, Puls Percussions, Emilian și Jo. Gazda serii va fi Monica Ene (Angels), iar DJ Vndrei va închide festivalul după ora 22:30.

Târgul Meșteșugarilor, cadouri și decorațiuni cu suflet

Pe lângă mirosul de pește la grătar și borș proaspăt, festivalul va fi și o vitrină a meșteșugurilor dobrogene. Vei putea admira și cumpăra creațiile unor artizani locali talentați:

Tradiție și cusături: Daniela Dimancea (costume populare) și Paraschiva Constantin (țesături la război și tricotaje).

Artă și sculptură: Laura Macri (pictură și icoane pe sticlă), George Marincu (sculptură și încrustație în lemn) și Misian Doina (linguri pictate).

Podoabe și accesorii: Epșen Memet (bijuterii turco-tătărești), Baiaș Dorina (podoabe brodate), Bulgaru Carmen (podoabe tradiționale) și Hule Manuela (creații din lână împâslită).

Cine organizează

Evenimentul este pus în scenă de Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada”, beneficiind de sprijinul Consiliului Județean Constanța și al OMD Județul Constanța – Riviera Românească, în strâns parteneriat cu Muzeul de Artă Populară Constanța.

Organizatorii își propun ca și această ediție să devină un spațiu vibrant de întâlnire între generații, unde valorile și gusturile autentice ale Dobrogei să fie sărbătorite așa cum se cuvine.