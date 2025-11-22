Ouăle sunt printre cele mai consumate și mai versatile alimente, dar și unele dintre cele care ridică cele mai multe semne de întrebare atunci când vine vorba de prospețime. De multe ori, termenul de valabilitate poate fi șters, ambalajul aruncat sau ouăle cumpărate vrac, iar tu rămâi cu dilema: mai sunt bune sau nu? Din fericire, există câteva metode rapide și sigure prin care poți verifica dacă un ou este proaspăt sau deja prea vechi pentru a fi consumat.

Verificarea prospețimii ouălor nu este complicată, iar testele pe care le poți face acasă (testul apei, analiza mirosului, observarea consistenței și, opțional, testul luminii) te ajută să eviți riscurile alimentare. Cel mai important este să nu consumi niciodată ouă cu miros suspect sau care plutesc în apă.

Testul apei: cel mai simplu și eficient

Pune oul crud într-un castron cu apă rece.

Dacă se scufundă complet și rămâne pe fund, este proaspăt și poate fi consumat fără probleme.

Dacă se ridică ușor, dar nu plutește complet, este un ou mai vechi, însă de multe ori încă poate fi folosit în preparate bine gătite (prăjituri, omlete), conform Kitchen Shop.

Dacă plutește la suprafață, ar trebui aruncat. Acesta este un semn clar că oul a stat prea mult timp. În timp, lichidul din interior se evaporă și este înlocuit cu aer sau gaze rezultate din începutul procesului de fermentație. Pentru că gazele sunt mai ușoare decât apa, oul vechi va pluti.

Verificarea mirosului

Dacă ai spart deja oul, mirosul este cel mai bun indicator:

Un ou alterat are un miros puternic de sulf, ușor înțepător și imposibil de ignorat.

Dacă nu simți nimic ciudat, cel mai probabil este în regulă.

Mirosul este un criteriu mai sigur decât aspectul, fiind primul care semnalează alterarea.

Examinarea aspectului după spargere

Când spargi oul într-un bol:

Albușul unui ou proaspăt este tare și bine legat, în timp ce albușul unui ou vechi este mult mai lichid și se împrăștie.

Gălbenușul proaspăt este bombat, compact, cu o membrană fermă; dacă gălbenușul este foarte aplatizat sau se sparge imediat, oul este deja bătrân.

Pete verzi sau roz în albuș indică dezvoltarea bacteriilor și necesitatea aruncării imediate.

Testul luminii

Dacă vrei să fii și mai riguros, poți folosi o lanternă sau lumina telefonului:

Ține oul în dreptul sursei de lumină.

Un ou proaspăt are camera de aer foarte mică, în timp ce la un ou vechi aceasta se vede clar, pentru că se mărește odată cu evaporarea lichidului.

Dacă vezi pete sau umbre suspecte, este mai sigur să nu îl consumi.

Termenul de valabilitate și depozitarea corectă

Chiar dacă oul trece testele, e important să știi că depozitarea influențează enorm prospețimea: