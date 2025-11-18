În ultima săptămână, zvonurile despre o presupusă criză de ouă pe piața românească au creat o adevărată psihoză printre cumpărătorii români. Mai ales seniorii au luat cu asalt rafturile supermarketurilor și pe cele ale magazinelor producătorilor.

„Păstrez ouă la congelator”

Am pornit într-un raid la mai multe magazine, pentru a vedea cum stau lucrurile. Am ales ziua de luni, zi în care, în general, rafturile sunt destul de goale după week-end. Și totuși, lucrurile nu stăteau prea rău. Chiar dacă rafturile raioanelor cu ouă nu gemeau de marfă, era suficientă marfă ca să satisfacă toată cererea. Cerere care, cum am putut constata chiar la raft, este crescută.

La un magazin al producătorului de la Crevedia am găsit ouăle cu 1,3 lei/bucată, prețul normal. Cantitatea de marfă tocmai fusese suplimentată. „De obicei, primim ouă în fiecare miercuri, pentru o săptămână întreagă. În săptămâna care a trecut, însă, am vândut mult mai mult decât de obicei. Așa se face că azi dimineață (luni – n.red.) nu mai aveam ouă. Am făcut o comandă suplimentară și am primit o cantitate însemnată. Nu sunt probleme”, ne-a povestit vânzătoarea.

Stând la rând am văzut și câteva comportamente atipice. De exemplu, o doamnă de aproximativ 70 de ani s-a interesat de perioada de garanție a ouălor. Când a aflat că este până la 10 decembrie, a renunțat să mai cumpere. Când am întrebat-o de ce este nemulțumită că produsele au o garanție de trei săptămâni, firească, de altfel, pentru ouă, nu a vrut să ne ofere detalii.

Un alt cumpărător ne-a declarat că a auzit că va fi o criză și vrea să-și facă un stoc. A spus că va păstra ouăle la congelator…

În supermarketuri sunt suficiente ouă

Într-un magazin Kaufland, am găsit ouă suficiente. E drept, nu în aceeași bogăție de sortimente ca de obicei, dar în cantități îndestulătoare. Responsabilul de raion ne-a spus că așteaptă mai multe livrări marți.

Și la Lidl erau ouă destule. În ambalaje de șase bucăți, de zece, de 30 sau chiar la bucată. Nu părea să fie o criză.

Și la Penny lucrurile se prezentau ca normale, pentru o zi de luni.

Situația se prezenta similar și în rețelele Auchan și Careffour.

Doar la Mega Image am găsit doar ouă de prepeliță. „Așteptăm o livrare în cursul după-amiazii”, ne-a spus șeful de magazin.

Pe de altă parte, vânzările de ouă au crescut cu aproximativ 50% față de o perioadă normală.

Zvonurile au generat o situație de criză

Reamintim că la începutul săptămânii trecute, au apărut informații conform cărora epidemia de gripă aviară face ravagii în Franța și în Germania. Din cauza acesteia, producătorii români preferă să-și vândă marfa către distribuitorii din aceste țări, la un preț dublu.

Zvonul a fost contrazis atât de ministrul Agriculturii, Florin Barbu, cât și de reprezentanții unor producători români de ouă.

Dar puterea fake-news s-a văzut din nou. O mare parte a consumatorilor s-au repezit să își facă stocuri, generând astfel o situație dificilă.

Pe de altă parte, având în vedere că ouăle nu pot fi păstrate pe termen lung (maximum 30 de zile), este de așteptat ca situația să se limpezească curând.