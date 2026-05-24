Un bol de ovăz pare una dintre cele mai simple alegeri pentru micul dejun. Totuși, în spatele acestui aliment obișnuit se ascund efecte care depășesc senzația de sațietate. Cercetările recente arată că un consum regulat de ovăz poate avea un impact pozitiv asupra tensiunii arteriale și sănătății inimii.

Medicii și nutriționiștii subliniază că ovăzul nu este un tratament și nu poate înlocui medicația prescrisă. Totuși, integrat într-un stil de viață sănătos, poate deveni un aliat important pentru sistemul cardiovascular. Studiile sugerează că efectele apar mai ales atunci când ovăzul este consumat constant și înlocuiește produse rafinate, precum pâinea albă sau cerealele procesate, conform Parade.

De ce poate scădea tensiunea arterială

Unul dintre elementele-cheie din ovăz este beta-glucanul. Acesta este un tip de fibră solubilă care are efecte multiple asupra organismului. Specialiștii spun că această fibră poate contribui la reducerea colesterolului „rău” și poate influența indirect valorile tensiunii arteriale.

Atunci când ajunge în sistemul digestiv, beta-glucanul formează o substanță asemănătoare unui gel. Aceasta poate capta colesterolul și anumite substanțe implicate în digestia grăsimilor, reducând absorbția lor în organism. Cu mai puțin colesterol acumulat în vasele de sânge, circulația se poate desfășura mai ușor.

Există și alte mecanisme implicate. Ovăzul conține magneziu, un mineral asociat cu relaxarea vaselor de sânge. De asemenea, hrănește bacteriile benefice din intestin, iar acestea produc compuși care pot contribui la menținerea elasticității arterelor.

Efectele sunt mici, dar importante

Reducerea tensiunii nu pare spectaculoasă la prima vedere. Unele cercetări au arătat scăderi medii de aproximativ două sau trei unități pentru tensiunea sistolică, adică valoarea superioară a tensiunii arteriale.

Totuși, specialiștii spun că și diferențele mici pot avea efecte importante pe termen lung. O reducere modestă a tensiunii poate contribui la scăderea riscului de accident vascular cerebral, boli cardiace sau afectare renală. Beneficiile par să fie mai evidente la persoanele care au deja hipertensiune sau la cele care înlocuiesc alimentele ultraprocesate cu produse integrale.

Ovăzul conține și compuși antiinflamatori

Cercetătorii au identificat în ovăz și antioxidanți numiți avenantramide. Acești compuși naturali pot reduce inflamația de grad redus din organism, asociată cu deteriorarea pereților arteriali și apariția bolilor cardiovasculare.

Inflamația persistentă poate favoriza rigidizarea vaselor de sânge. În timp, acest proces îngreunează circulația și poate contribui la creșterea tensiunii.

Nu toate produsele cu ovăz sunt la fel

Nutriționiștii recomandă alegerea variantelor cât mai simple. Fulgii de ovăz clasici sau ovăzul tăiat sunt considerați opțiuni mai bune decât produsele instant încărcate cu zahăr adăugat.

Fructele proaspete, semințele sau nucile pot transforma bolul de dimineață într-o masă mai echilibrată. În schimb, cantitățile mari de zahăr, siropuri sau toppingurile foarte procesate pot diminua beneficiile.

Medicii atrag atenția și asupra faptului că introducerea bruscă a unor cantități mari de fibre poate provoca balonare sau disconfort digestiv. De aceea, consumul trebuie crescut treptat și însoțit de o hidratare adecvată. În final, un bol de ovăz nu este o soluție miraculoasă. Însă, repetat zi de zi, poate deveni una dintre acele schimbări mici care, în timp, produc efecte importante pentru sănătatea inimii.