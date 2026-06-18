Un amplu studiu realizat în Franța și publicat în European Heart Journal sugerează că mai mulți conservanți utilizați frecvent în industria alimentară ar putea fi asociați cu un risc crescut de hipertensiune arterială și boli cardiovasculare. Cercetarea a analizat datele a peste 112.000 de persoane și este una dintre cele mai ample investigații realizate până acum pe această temă, notează Mediafax.

Cercetarea, preluată de Science Daily, a fost realizată în cadrul proiectului NutriNet-Santé și a urmărit obiceiurile alimentare ale participanților pe o perioadă de mai mulți ani.

Autorii studiului au analizat în detaliu aditivii consumați prin intermediul alimentelor și băuturilor procesate și au urmărit apariția hipertensiunii arteriale și a bolilor cardiovasculare.

Participanții au fost monitorizați timp de aproape opt ani

Studiul a inclus voluntari din întreaga Franță, care au raportat periodic tot ceea ce au consumat pe parcursul mai multor zile.

Cercetătorii au analizat ingredientele produselor alimentare și băuturilor consumate, inclusiv conservanții utilizați de industria alimentară.

Starea de sănătate a participanților a fost monitorizată timp de șapte până la opt ani pentru a observa apariția hipertensiunii arteriale sau a bolilor cardiovasculare.

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Potrivit autorilor, aproape toți participanții au consumat cel puțin un conservant alimentar în primii doi ani ai studiului.

Persoanele cu expunere ridicată au prezentat riscuri mai mari

Analiza a arătat că persoanele care au consumat cele mai mari cantități de conservanți non-antioxidanți au prezentat un risc cu 29% mai mare de hipertensiune arterială.

În același grup a fost observat și un risc cu 16% mai mare de afecțiuni cardiovasculare, inclusiv infarct miocardic, accident vascular cerebral și angină pectorală.

De asemenea, participanții cu un consum ridicat de conservanți antioxidanți au avut un risc cu 22% mai mare de hipertensiune arterială.

Autorii studiului subliniază însă că rezultatele indică o asociere statistică și nu demonstrează direct o relație de cauzalitate.

Cei opt aditivi asociați cu hipertensiunea arterială

Cercetătorii au analizat individual 17 dintre cei mai utilizați conservanți alimentari. Opt dintre aceștia au fost asociați cu un risc mai mare de hipertensiune arterială:

sorbat de potasiu (E202);

metabisulfit de potasiu (E224);

nitrit de sodiu (E250);

acid ascorbic (E300);

ascorbat de sodiu (E301);

eritorbat de sodiu (E316);

acid citric (E330);

extract de rozmarin (E392).

Potrivit studiului, acidul ascorbic (E300), cunoscut și ca vitamina C, a fost asociat și cu un risc mai mare de boli cardiovasculare.

Cercetătorii cer evaluări suplimentare

Autorii consideră că rezultatele justifică o reevaluare a raportului dintre beneficiile și riscurile unor aditivi alimentari utilizați pe scară largă în industria alimentară.

În același timp, aceștia recomandă consumul de alimente cât mai puțin procesate și reducerea expunerii la aditivi inutili.

Echipa de cercetare continuă să studieze modul în care aditivii și alimentele ultraprocesate influențează inflamația, metabolismul și microbiomul intestinal.

Specialiștii speră că aceste analize vor contribui la înțelegerea mecanismelor biologice care ar putea explica legătura dintre consumul anumitor aditivi și apariția unor afecțiuni cardiovasculare.