Un startup românesc dedicat industriei ospitalității încearcă să schimbe modul în care restaurantele gestionează relația cu clienții. TableTalk, platformă dezvoltată de antreprenorul Bogdan Bart și echipa sa, permite colectarea feedback-ului direct de la masă, înainte ca nemulțumirile să ajungă pe platformele publice de recenzii.

Soluția a fost construită pornind de la experiența acumulată în propriile restaurante ale antreprenorului din Brașov, unde, spune acesta, problema recenziilor negative a existat încă de la început.

„Încă de acum 12 ani am început să culegem pe hârtie feedback intern de la oaspeți. Am strâns cutii întregi de formulare, însă informația era greu de gestionat și de analizat. Avea nevoie de digitalizare”, a explicat Bogdan Bart.

Cum funcționează platforma

Potrivit fondatorului, procesul este simplu: clientul primește la masă un card cu un cod care deschide o pagină web, fără a fi necesară instalarea unei aplicații. Acesta poate acorda un calificativ și poate adăuga comentarii.

În cazul unui feedback negativ, managerul restaurantului primește imediat o notificare și poate interveni pe loc pentru a rezolva problema. Ulterior, clientul este invitat să lase și o recenzie publică pe platformele alese de restaurant.

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„Managerul are șansa să reacționeze înainte ca experiența negativă să ajungă online. Practic, deschidem o comunicare directă între client și restaurant”, spune antreprenorul.

„Majoritatea clienților mulțumiți rămân tăcuți”

Unul dintre rezultatele care i-au surprins pe dezvoltatorii platformei este ponderea foarte mare a feedback-ului pozitiv.

„În experiența noastră, peste 99% dintre feedback-uri sunt pozitive. Avem impresia că există multe nemulțumiri pentru că le vedem pe platformele publice de review-uri. De fapt, majoritatea clienților mulțumiți nu spun nimic și rămân tăcuți”, afirmă Bogdan Bart.

Atunci când apare o problemă, managerul sau ospătarul poate interveni imediat pentru a o remedia, ceea ce reduce riscul apariției unei recenzii negative publice.

Dezvoltat și testat în restaurante reale

TableTalk a fost testat inițial în restaurantele operate de echipa fondatoare, iar în prezent are deja clienți plătitori din diferite segmente ale industriei ospitalității.

Potrivit lui Bart, proprietarii de restaurante s-au dovedit receptivi la soluțiile digitale, în special atunci când acestea sunt simplu de implementat.

„Produsul este construit intenționat foarte simplu. În aproximativ 15 minute putem explica ce face și majoritatea proprietarilor sunt dispuși să îl testeze”, spune acesta.

Platforma funcționează pe bază de abonament lunar, costul fiind de 370 de lei pe lună.

Lecția învățată: „Să rezolvăm o singură problemă, dar foarte bine”

Fondatorul recunoaște că una dintre cele mai mari provocări a fost tendința de a transforma produsul într-o platformă complexă pentru administrarea restaurantelor.

„Am început să construim integrarea cu sistemele POS și, la un moment dat, ajunsesem să dezvoltăm practic un punct de vânzare și chiar un ERP. Ne-am dat seama că ne pierdem focusul. Am revenit și am simplificat produsul pentru a rezolva foarte bine o singură problemă”, explică antreprenorul.

Planuri de extindere în Europa

Compania pregătește deja extinderea pe piețe externe. Primele țări vizate sunt Spania, Italia, Franța, Germania și Elveția.

Pe termen lung, TableTalk își propune să depășească zona de software dedicat restaurantelor și să dezvolte o platformă destinată și consumatorilor.

Viziunea este ca utilizatorii să poată căuta restaurante nu doar după locație sau rating general, ci și după preparate specifice.

„Vrem să ajungem la un feedback granular, pentru fiecare fel de mâncare. Un turist ar putea căuta, de exemplu, unde găsește cele mai bine evaluate coaste dintr-un oraș”, spune Bogdan Bart.