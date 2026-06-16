Sectorul ospitalității din Spania primește un instrument digital strategic pentru a combate una dintre cele mai mari provocări actuale: lipsa acută de personal. Organizația Hostelería de España a lansat oficial un portal național de angajare conceput special pentru a acoperi cele aproximativ 50.000 de locuri de muncă vacante dintr-o industrie în care cererea de angajați crește în ritm accelerat, anunță Mediafax.

Noua platformă digitală funcționează ca un instrument unic la nivel național, având rolul de a facilita mobilitatea geografică a lucrătorilor și de a conecta, rapid și transparent, companiile de profil cu profesioniștii din sector.

Un proiect cu sprijin masiv la nivel provincial

Succesul rapid al platformei se datorează structurii sale solide din teritoriu. Proiectul este susținut direct de cele 55 de asociații provinciale care alcătuiesc confederația, asigurând astfel o acoperire completă a pieței muncii, de la marile metropole până la regiunile turistice de coastă.

Reprezentanții organizației au subliniat că portalul a avut parte de o primire „excepțională” încă din primele faze ale implementării sale tehnice.

Primele rezultate confirmă utilitatea platformei

Impactul noului instrument s-a făcut simțit imediat în piață. În doar câteva săptămâni de la punerea în funcțiune, portalul a înregistrat cifre record care demonstrează utilitatea sa practică:

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Peste 175 de oferte active de muncă au fost publicate direct de angajatori;

Peste 2.000 de profesioniști au reușit deja să intre în legătură directă cu potențialii angajatori din domeniu.

Aceste rezultate preliminare confirmă urgența unei astfel de platforme specializate, capabilă să fluidizeze recrutarea într-unul dintre cele mai dinamice și importante sectoare economice ale Spaniei. Un sector, de altfel, în care activează și mulți români.