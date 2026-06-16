Deficit de personal în Spania, în sectorul HoReCa. În sprijinul proprietarilor de restaurante a fost lansat un portal național cu peste 50.000 de posturi vacante 

16 iun. 2026, HoReCa
Deficit de personal în Spania, în sectorul HoReCa. În sprijinul proprietarilor de restaurante a fost lansat un portal național cu peste 50.000 de posturi vacante 
Foto Unsplash
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne in Discover Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Un proiect cu sprijin masiv la nivel provincial
  2. Primele rezultate confirmă utilitatea platformei

Sectorul ospitalității din Spania primește un instrument digital strategic pentru a combate una dintre cele mai mari provocări actuale: lipsa acută de personal. Organizația Hostelería de España a lansat oficial un portal național de angajare conceput special pentru a acoperi cele aproximativ 50.000 de locuri de muncă vacante dintr-o industrie în care cererea de angajați crește în ritm accelerat, anunță Mediafax.

Noua platformă digitală funcționează ca un instrument unic la nivel național, având rolul de a facilita mobilitatea geografică a lucrătorilor și de a conecta, rapid și transparent, companiile de profil cu profesioniștii din sector.

Un proiect cu sprijin masiv la nivel provincial

Succesul rapid al platformei se datorează structurii sale solide din teritoriu. Proiectul este susținut direct de cele 55 de asociații provinciale care alcătuiesc confederația, asigurând astfel o acoperire completă a pieței muncii, de la marile metropole până la regiunile turistice de coastă.

Reprezentanții organizației au subliniat că portalul a avut parte de o primire „excepțională” încă din primele faze ale implementării sale tehnice.

Primele rezultate confirmă utilitatea platformei

Impactul noului instrument s-a făcut simțit imediat în piață. În doar câteva săptămâni de la punerea în funcțiune, portalul a înregistrat cifre record care demonstrează utilitatea sa practică:

- articolul continuă mai jos -

  • Peste 175 de oferte active de muncă au fost publicate direct de angajatori;

  • Peste 2.000 de profesioniști au reușit deja să intre în legătură directă cu potențialii angajatori din domeniu.

Aceste rezultate preliminare confirmă urgența unei astfel de platforme specializate, capabilă să fluidizeze recrutarea într-unul dintre cele mai dinamice și importante sectoare economice ale Spaniei. Un sector, de altfel, în care activează și mulți români.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

HoReCa
15 iun.
Chef Alex Cîrtu a surprins la BurgerFest cu un „Polenta Burger” din mămăligă, rață confiată și kimchi: „S-a mâncat, s-a aplaudat și tot tacâmul!”
Chef Alex Cîrtu a surprins la BurgerFest cu un „Polenta Burger” din mămăligă, rață confiată și kimchi: „S-a mâncat, s-a aplaudat și tot tacâmul!”
HoReCa
15 iun.
Primăria Capitalei pune în dezbatere publică noul regulament pentru terase. Ciprian Ciucu: „Autorizarea durează prea mult și este uneori arbitrară”
Primăria Capitalei pune în dezbatere publică noul regulament pentru terase. Ciprian Ciucu: „Autorizarea durează prea mult și este uneori arbitrară”
HoReCa
12 iun.
Dragoș Petrescu: „HoReCa a scăzut cu 15-20% anul trecut și cu încă 10-15% anul acesta” / City Grill mizează pe afaceri de peste un milion de euro la cafeneaua-bistro din Cazinoul Constanța: „Nu suntem un restaurant fine dining, suntem un restaurant pentru toți românii și pentru turiștii care ne vizitează”
Dragoș Petrescu: „HoReCa a scăzut cu 15-20% anul trecut și cu încă 10-15% anul acesta” / City Grill mizează pe afaceri de peste un milion de euro la cafeneaua-bistro din Cazinoul Constanța: „Nu suntem un restaurant fine dining, suntem un restaurant pentru toți românii și pentru turiștii care ne vizitează”
HoReCa
12 iun.
Restaurantul Golful Pescarilor din Agigea, închis temporar de Protecția Consumatorilor după o reclamație privind o posibilă toxiinfecție alimentară
Restaurantul Golful Pescarilor din Agigea, închis temporar de Protecția Consumatorilor după o reclamație privind o posibilă toxiinfecție alimentară
HoReCa
12 iun.
De ce algele marine cuceresc restaurantele și devin super-alimentul viitorului/ Chefi celebri folosesc alge la numeroase preparate
De ce algele marine cuceresc restaurantele și devin super-alimentul viitorului/ Chefi celebri folosesc alge la numeroase preparate

Cele mai noi articole

Alertă pentru proprietarii de pisici. Lidl România retrage de la vânzare un sortiment de hrană umedă din cauza unor bucăți de plastic
Alertă pentru proprietarii de pisici. Lidl România retrage de la vânzare un sortiment de hrană umedă din cauza unor bucăți de plastic
Parlamentul European respinge tăierile severe propuse de Consiliu și cere taxarea giganților digitali/ Reducerile de fonduri ar periclita direct domenii strategice precum agricultura, coeziunea, apărarea și competitivitatea economică
Parlamentul European respinge tăierile severe propuse de Consiliu și cere taxarea giganților digitali/ Reducerile de fonduri ar periclita direct domenii strategice precum agricultura, coeziunea, apărarea și competitivitatea economică
„Caravana profitului” a pornit astăzi. Tinerii antreprenori agricoli învață cum să-și maximizeze profitabilitatea
„Caravana profitului” a pornit astăzi. Tinerii antreprenori agricoli învață cum să-și maximizeze profitabilitatea
Fără „friptură pe bază de plante” pe etichetă. Parlamentul European a adoptat legea care reglementează denumirile produselor vegetariene
Fără „friptură pe bază de plante” pe etichetă. Parlamentul European a adoptat legea care reglementează denumirile produselor vegetariene
ANALIZA | Exporturile chinezești de afine ating niveluri record / Vânzările externe au ajuns la 24,4 milioane de dolari, într-o singură lună!
ANALIZA | Exporturile chinezești de afine ating niveluri record / Vânzările externe au ajuns la 24,4 milioane de dolari, într-o singură lună!