În câtă apă se fierb pastele pentru ca rezultatul final să fie unul optim? Dacă e prea multă, dezavantajul e consumul de timp și de energie. Mai ales atunci când facturile cresc și timpul e mereu limitat. Dacă e prea puțină, riscă să se lipească între ele. Și asta, pentru că nu au loc în apă și temperatura apei scade brusc atunci când le adăugăm.

Așadar, în câtă apă trebuie să fierbem pastele? Și câtă sare ar trebui să aibă apa, pentru ca ele să nu rezulte în final insipide? Cele proaspete se fierb la fel ca și cele uscate? E foarte simplu: italienii practică o așa zisă regulă de aur, foarte ușor de reținut.

Cum se fierb pastele uscate

La fiecare 100 g de paste uscate, e nevoie de 1 l de apă și circa 10 g de sare adăugată în apă. Adică 1% din cantitatea de apă, preferabilă fiind sarea grunjoasă. Pare o cantitate foarte mare, dar pastele își vor lua din apă cantitatea suficientă de sare cât să nu pară la final fără gust, iar restul rămâne în apă.

Sarea se adaugă imediat în apa rece, iar pastele se adaugă atunci când apa fierbe. Timpul de fierbere este întotdeauna trecut pe ambalaj, pentru că el variază în funcție de formatul pastelor. Dar indicațiile generale din partea bucătarilor profesioniști spun că oricare ar fi formatul, pastele trebuie ținute circa 1 minut mai puțin decât indicațiile, adică al dente.

Cantitatea de 100 g de paste este practic porția standard, dacă e vorba de paste uscate. În cazul în care se folosesc cele proaspete, ea crește undeva la circa 150 g.

Cum procedăm cu pastele proaspete

În cazul în care cineva preferă să prepare pastele în propria bucătărie, mai ales că e extrem de simplu, detaliile se schimbă, deși în linii mari procedeul e același. Sarea se adaugă tot la început, iar pastele când apa fierbe.

Dacă e vorba de paste cu ou, pentru că sunt mai gustoase, ele cer o cantitate mai mică de sare în apă. Motiv pentru care la 1 l de apă se adaugă doar 7-8g de sare, și nu 10. Dacă sunt paste simple doar din apă și făină, cantitatea de sare și de apă rămân aceleași ca la pastele uscate.

Totodată, timpul de fierbere al pastelor proaspete este mult mai mic, de circa 2-3 minute. Dar cum timpii depinde de foarte mulți factori, este obligatoriu să le gustăm, nu doar să cronometrăm pe ceas timpul.

În situația în care, cine știe de ce, apa este mai puțină decât trebuie, o soluție salvatoare este aceea de a amesteca mai des, pentru ca pastele să nu se prindă între ele. La fel de important, când scurgem pastele păstrăm întotdeauna puțină apă, cu care putem completa sosul final, la nevoie.

De asemenea, italienii mai au un obicei, în special iarna: cu apa de la paste încălzesc farfuriile în care apoi se servesc pastele la masă. O scurg direct în farfurii, pentru ca să o arunce abia la final, în momentul când pastele sunt gata.