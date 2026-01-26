Robert Agarici (program director „F&B Business Accelerator”) coordonează de peste cinci ani programe de accelerare dedicate antreprenorilor din HoReCa și retail, două industrii care funcționează sub presiune constantă, atât operațională, cât și financiară. Într-un dialog aplicat, el explică ce este, concret, un accelerator de business, cui i se potrivește și de ce poate scurta ani întregi din parcursul unui antreprenor.

https://youtu.be/PweJn8y3I6w

Un program de accelerare, spune Robert Agarici, funcționează ca un „shortcut” într-un drum care altfel ar fi fragmentat și greu de navigat. Antreprenorii aflați la început de drum pot beneficia de acces rapid la mentori, traineri și parteneri relevanți din industrie, de feedback aplicat pe produs și de conexiuni care, în mod normal, s-ar construi în ani. Accentul nu cade pe perfecționarea meseriei de bază, ci pe zonele care fac diferența între un profesionist bun și un antreprenor funcțional: marketing, legal, fiscalitate, strategie.

Cine poate participa la un astfel de program și cât costă

Diferența majoră față de coaching sau mentorat punctual este ecosistemul. Într-un accelerator, într-un interval de câteva săptămâni, participanții interacționează cu zeci de specialiști din HoReCa, producția alimentară, design, avocatură sau investiții. Programul este construit în jurul nevoilor reale ale startup-urilor selectate, iar structura este adaptată de la o ediție la alta.

Selecția este una riguroasă. Din zeci de aplicații sunt acceptate aproximativ zece, maximum doisprezece startup-uri, tocmai pentru ca fiecare participant să primească atenție și feedback direct. Programul se desfășoară în trei etape: o fază intensivă, fizică, de câteva zile, urmată de workshop-uri online și, în final, o etapă de validare într-un cadru informal, care favorizează dialogul real și schimbul de experiență.

Un element-cheie rămâne networkingul. Potrivit sursei citate, ieșirea din zona de conferință clasică și mutarea discuțiilor într-un context relaxat crește disponibilitatea mentorilor și a participanților de a discuta deschis, de a împărtăși greșeli și soluții. Este un tip de învățare greu de replicat în formate formale.

În ceea ce privește costurile, taxa de participare este comparabilă cu un weekend de vacanță, dar include accesul la întregul program, mentorat, workshop-uri și un eveniment de tip bootcamp, cu cazare și masă. Din perspectiva sa, costul real pentru un antreprenor nu este participarea, ci lipsa de structură și deciziile luate fără ghidaj.

Privind spre viitor, Robert Agarici anticipează o profesionalizare accelerată în HoReCa, presiuni mai mari pe marje și o reorientare către produsul local și experiența autentică. În retail, accentul se mută spre convenience, produse funcționale și personalizarea ofertelor, susținută de analiza datelor și de inteligența artificială. Tehnologia aduce valoare atunci când eficientizează procese reale, de la stocuri și achiziții până la training și relația cu clientul, dar rămâne un instrument, nu un scop în sine.

În opinia sa, AI-ul nu va înlocui componenta umană din HoReCa. Experiența servirii, interacțiunea și recomandarea personală rămân elemente definitorii, dovadă fiind și revenirea unor restaurante la meniurile tipărite, ca parte din experiența mesei.