Nicolae Crăciun, bucătar și proprietar al restaurantului Cimbru Author, a devenit, de la 1 ianuarie, membru oficial al prestigioasei asociații gastronomice internaționale Jeunes Restaurateurs. Este al doilea bucătar din România acceptat în această rețea, iar Cimbru Author este doar al doilea restaurant românesc inclus în comunitate, conform publicației Cluj 24.

Pentru scena gastronomică locală, apartenența la JRE reprezintă o validare rară. Organizația, fondată în Franța și cu o istorie de peste 50 de ani, nu permite înscrierea prin candidatură. Accesul se face exclusiv prin recomandare, evaluări succesive și vot intern, iar criteriile vizează nu doar calitatea preparatelor, ci și coerența parcursului profesional, stilul personal și capacitatea de a construi pe termen lung.

„Pentru România, apartenența la JRE are o semnificație aparte. Într-un context gastronomic aflat încă în construcție la nivel internațional, intrarea într-o astfel de rețea confirmă că bucătăria locală poate fi nu doar autentică, ci și competitivă, contemporană și respectată dincolo de granițe”, spune Nicolae Crăciun.

În prezent, Jeunes Restaurateurs reunește peste 400 de restaurante și 160 de hoteluri din 17 țări și promovează o gastronomie bazată pe respect pentru ingrediente, tradiție, creativitate și sustenabilitate. Deși nu funcționează ca un ghid de evaluare, precum Michelin, o parte dintre membrii săi sunt chefi cu stele Michelin sau restaurante prezente în clasamente internaționale.

Pentru bucătarul din Cluj, intrarea în JRE nu este privită ca un punct final, ci ca o responsabilitate suplimentară. „Practic, intrarea în JRE înseamnă recunoașterea faptului că un bucătar nu doar gătește bine, ci are o voce proprie, un stil coerent și capacitatea de a susține excelența pe termen lung, dar și responsabilitate față de echipă și produs”, a adăugat el.

Un parcurs construit în timp

Drumul lui Nicolae Crăciun a început într-o familie în care mâncarea era gătită zilnic, de la zero, cu ingrediente din grădină. În 2012, a urmat cursurile HRC Culinary Academy din Bulgaria, perioadă în care a lucrat și în restaurante internaționale, în Qatar și Statele Unite.

După revenirea în România și câțiva ani petrecuți în bucătării locale, a ales să își construiască propriul proiect. A debutat cu Cimbru Food Truck, în 2016, urmat de Cimbru Restaurant în 2018, Cimbru Author Cuisine în 2021 și Cimbru Focaccerie în 2024. În 2025, a lansat CMB – Cimbru Culinary School (Chef’s Mastery of Balance), o școală dezvoltată în parteneriat cu Global Swiss Learning.

Astăzi, grupul Cimbru numără peste 50 de angajați și funcționează pe baza unor principii asumate, precum respectul față de oameni și ingrediente, responsabilitatea, comunitatea și sustenabilitatea. Acestea se reflectă în utilizarea ingredientelor locale și sezoniere, reducerea risipei, compostare, folosirea materialelor reutilizabile și eliminarea treptată a produselor de unică folosință.

Pentru public și comunitate, miza acestei recunoașteri rămâne una legată de onestitate și construcție pe termen lung. „Pentru oaspeți, sper să fie o garanție de onestitate, nu de lux. Să fie liniște. Să poată avea încredere că ceea ce punem pe masă e sincer și legat de locul acesta. Iar pentru comunitate, aș vrea să fie un semn că nu trebuie să grăbești lucrurile ca să conteze. Că poți construi încet, cu greșeli și îndoială, dar cu respect, iar dacă mâncarea mea spune ceva, sper să fie exact asta”, mai spune Nicolae Crăciun.