Tot mai mulți oameni redescoperă plăcerea de a coace pâine acasă. Deși procesul poate părea complicat la prima vedere, specialiștii spun că aluatul este mult mai permisiv decât cred majoritatea începătorilor. Potrivit NewsEdge, câteva reguli simple legate de drojdie, dospire și temperatură pot face diferența dintre o pâine reușită și una care nu crește corespunzător, potrivit Newsedge.

În plus, există rețete care nu necesită tehnici complicate de frământare și care pot oferi rezultate excelente chiar și celor care pregătesc pâine pentru prima dată.

Cele trei reguli care te ajută să obții un aluat reușit

Mulți evită să facă pâine de teamă că vor greși activarea drojdiei sau timpul de dospire. În realitate, câteva reguli de bază sunt suficiente pentru a evita cele mai frecvente probleme.

Temperatura lichidului este esențială

Drojdia este un organism viu și reacționează puternic la temperatură.

Dacă apa sau laptele sunt prea fierbinți, drojdia poate fi distrusă. Dacă sunt prea reci, procesul de activare va fi încetinit sau blocat.

Specialiștii recomandă folosirea unui lichid călduț, suficient de confortabil pentru a putea fi atins fără disconfort.

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Sarea și drojdia nu trebuie amestecate direct

Un alt detaliu important este ordinea ingredientelor.

Sarea poate inhiba activitatea drojdiei, motiv pentru care este recomandat ca aceasta să fie amestecată mai întâi cu făina, iar drojdia activată să fie adăugată ulterior împreună cu lichidul.

Nu grăbi dospirea

Timpul de dospire diferă în funcție de temperatura din locuință.

Într-o bucătărie mai răcoroasă, aluatul poate avea nevoie chiar și de două ore pentru a-și dubla volumul.

Semnul că este gata nu este timpul trecut pe ceas, ci creșterea vizibilă a volumului.

Rețetă simplă de pâine fără frământare

Această variantă este recomandată începătorilor deoarece nu necesită tehnici complicate.

Ingrediente

500 g făină albă

7 g drojdie uscată sau 25 g drojdie proaspătă

350 ml apă călduță

1 linguriță plină de sare

1 linguriță de zahăr sau miere

Mod de preparare

Dizolvă drojdia și zahărul în apa călduță și lasă amestecul aproximativ 5-10 minute, până apare o spumă fină la suprafață.

Separat, amestecă făina cu sarea într-un bol încăpător. Adaugă lichidul și amestecă până când nu mai rămân urme de făină uscată. Aluatul va fi lipicios, ceea ce este perfect normal.

Acoperă bolul și lasă aluatul la dospit aproximativ o oră și jumătate sau până când își dublează volumul.

Răstoarnă apoi aluatul pe o suprafață presărată cu făină și împăturește-l de câteva ori pentru a-i da formă. Așază-l pe hârtie de copt și mai lasă-l la odihnit aproximativ 20 de minute.

Între timp, preîncălzește cuptorul la 220 de grade Celsius.

Crestează suprafața pâinii cu un cuțit bine ascuțit și coace aproximativ 35 de minute.

Trucul simplu folosit de brutari pentru o coajă crocantă

Pentru a obține o crustă rumenă și crocantă, brutarii recomandă introducerea unei mici tăvi cu apă fierbinte pe fundul cuptorului.

Aburul creat în timpul coacerii ajută la dezvoltarea unei coji lucioase și crocante, păstrând în același timp miezul moale și aerat.

Un alt sfat important este să lași pâinea să se răcească pe un grătar înainte de a o tăia. În primele minute după scoaterea din cuptor, procesul de coacere continuă în interior, iar textura finală se stabilizează.