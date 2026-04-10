Pare unul dintre cele mai simple lucruri pe care le poți face în bucătărie: spargi un ou în tigaie și gata. În realitate, diferența dintre un ou prăjit banal și unul perfect stă în câteva detalii mici, dar esențiale. Patru chefi explică ce contează cu adevărat, de la unt și temperatură, până la momentul în care atingi (sau nu) oul din tigaie, potrivit The Kitchn.

Oul prăjit este unul dintre cele mai simple și mai folosite preparate, fie că îl pui pe pâine prăjită, lângă legume sau peste un burger. Tocmai pentru că pare atât de ușor, mulți îl tratează superficial.

Dar un ou prăjit făcut bine înseamnă mai mult decât să-l arunci în tigaie: margini ușor crocante, albuș bine gătit și un gălbenuș exact cum îți place.

Pentru a afla ce face, de fapt, diferența, patru chefi au explicat pentru The Kitchn care sunt regulile pe care nu le ignoră niciodată atunci când gătesc un ou prăjit. Emmy Clinton, dezvoltator de rețete și fondatoarea Entirely Emmy, Colu Henry, jurnalist culinar și autoare de cărți de bucate, Tara Thomas, chef și activist în educația alimentară, și Caroline Schiff, co-proprietar Monday Diner și nominalizată la premiile James Beard, au împărtășit trucurile lor pentru un rezultat perfect, de fiecare dată.

1. Sparge oul într-un bol înainte

Atât Clinton, cât și Schiff atrag atenția: nu sparge oul direct în tigaie. Dacă îl pui mai întâi într-un bol mic, eviți surprizele: gălbenuș spart sau bucăți de coajă. Clinton recomandă apoi să îl torni ușor în tigaie, pentru a păstra gălbenușul intact.

2. Gătește-l în unt

Toți chefii au căzut de acord asupra unui lucru: untul este cheia pentru un ou prăjit reușit, și nu trebuie să te zgârcești. Ai nevoie de o cantitate generoasă și este important ca untul să fie complet topit înainte să adaugi oul. Schiff preferă untul clarificat: „Are un punct de ardere mai ridicat și nu se arde la fel de ușor ca untul obișnuit, dar păstrează acel gust bogat specific untului.”

3. Controlează temperatura

Aici, chefii nu sunt complet de acord — dar tocmai asta e ideea: depinde de cum îți place oul.

Clinton preferă foc mic și gătire lentă: „Controlul temperaturii și al timpului este esențial. La foc mic, oul devine ușor crocant, fără să se ardă. La foc mare, albușul se gătește prea repede și devine cauciucat, iar gălbenușul nu apucă să se încălzească bine.”

Henry merge pe foc mediu, „nu o tigaie încinsă excesiv”, în timp ce Schiff susține exact opusul: „o tigaie foarte fierbinte este cheia”.

Un lucru asupra căruia sunt de acord: nu mișca oul în tigaie până când albușul începe să se închege și să devină ușor crocant pe margini. În final, totul ține de preferințe — cât de moale sau bine făcut îți place gălbenușul.

4. Folosește ouă la temperatura camerei

Pentru o gătire uniformă, Henry recomandă ouăle la temperatura camerei.

„Dacă folosești un ou rece, există riscul ca albușul și gălbenușul să se gătească inegal”, explică ea.

5. Alege o tigaie antiaderentă

Toți chefii sunt de acord: o tigaie antiaderentă este esențială.

Mulți preferă o tigaie din fontă bine „asezonată”. Se poate găti și într-una din inox, dar necesită mai multă grăsime pentru a preveni lipirea.

„Am folosit și tigăi din inox, se poate, dar nu este prima mea alegere”, spune Henry.

6. Asezonează în timpul gătirii

Majoritatea chefilor recomandă să adaugi sare și piper în timp ce oul se gătește, nu după.

„Așa obții mai multă profunzime și gust”, spune Clinton.

Pentru un plus de aromă, Thomas adaugă semințe sau salsa macha și servește oul în tacos de mic dejun, pe tortilla de porumb, cu coriandru proaspăt.

7. Stropește sau gătește cu abur

Henry și Schiff preferă să „hrănească” oul cu unt în timpul gătirii, adică ia din untul din tigaie și să îl toarne constant peste ou.

„Asta ajută albușul să se gătească și deasupra. Obții margini crocante, albuș bine făcut și un gălbenuș moale — exact textura perfectă pentru mine”, spune Schiff.

Pe de altă parte, Clinton și Thomas preferă metoda cu abur: pun un capac peste tigaie pentru ca albușul să se gătească complet. Thomas adaugă și o lingură de apă înainte de a acoperi.

„La final ai o combinație perfectă: margini crocante și un ou gătit uniform”, explică ea.

Clinton mai atrage atenția asupra unui detaliu important: nu întoarce oul prea devreme. „Așteaptă până când albușul devine opac, pentru un ou over-easy perfect.”