Pe rețelele de socializare au apărut în ultimele săptămâni tot felul de metode inedite de vopsit ouăle de Paște. Deși există nenumărate tipuri de vopsele dedicate acestui scop, creatorii de conținut mereu găsesc soluții noi. Sunt modele simple, dar de efect.
Iată câteva surse de inspirație pentru această săptămână.
Atât de simplu.
Copiii vor fi înnebuniți după aceste ouă de Paște efervescente, le va plăcea la nebunie reacția cu bule.
Pune câte o lingură de bicarbonat de sodiu în fiecare formă a unei tăvi pentru brioșe.
Adaugă câteva picături de colorant alimentar în fiecare formă și puțină apă.
Amestecă până când se formează o pastă groasă, asemănătoare vopselei (nu trebuie să fie prea apoasă, mai adaugă bicarbonat dacă este necesar).
Pictează cu această pastă ouăle fierte.
Așază ouăle pictate într-o tavă de brioșe curată.
Toarnă încet oțet peste fiecare ou și privește cum culorile fac bule.
Reacția efervescentă amestecă nuanțele între ele și creează cele mai frumoase ouă de Paște. La final, clătește ouăle cu apă rece și lasă-le să se usuce.
Nu uita să îți inviți copiii să vopsiți împreună ouăle pentru o distracție pe cinste!
