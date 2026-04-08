Pe rețelele de socializare au apărut în ultimele săptămâni tot felul de metode inedite de vopsit ouăle de Paște. Deși există nenumărate tipuri de vopsele dedicate acestui scop, creatorii de conținut mereu găsesc soluții noi. Sunt modele simple, dar de efect.

Iată câteva surse de inspirație pentru această săptămână.

Vopsește ouăle de Paște în modele simple, cu marker-ul

Ai nevoie de o foaie de aluminiu și câteva markere colorate sau carioca în diverse culori.

Desenezi pe partea lucioasă a bucății de folie modelul dorit și apoi înfășori oul.

Atât de simplu.

Ouă de Paște pictate cu bicarbonat de sodiu

Copiii vor fi înnebuniți după aceste ouă de Paște efervescente, le va plăcea la nebunie reacția cu bule.

Pune câte o lingură de bicarbonat de sodiu în fiecare formă a unei tăvi pentru brioșe. Adaugă câteva picături de colorant alimentar în fiecare formă și puțină apă. Amestecă până când se formează o pastă groasă, asemănătoare vopselei (nu trebuie să fie prea apoasă, mai adaugă bicarbonat dacă este necesar). Pictează cu această pastă ouăle fierte. Așază ouăle pictate într-o tavă de brioșe curată. Toarnă încet oțet peste fiecare ou și privește cum culorile fac bule.

Reacția efervescentă amestecă nuanțele între ele și creează cele mai frumoase ouă de Paște. La final, clătește ouăle cu apă rece și lasă-le să se usuce.

Iată cum realizezi niște ouă de Paște cu modele marmorate

Pune câteva picături de colorant alimentar într-un pahar cu apă. Amestecă și pune oul înăuntru pentru câteva minute.

Pune câteva lingurițe de ulei peste un pahar de apă. Apoi trei picături din aceeași culoare. Introdu oul vopsit în pata de ulei încet ca să ia efecte marmorate.

Nu uita să îți inviți copiii să vopsiți împreună ouăle pentru o distracție pe cinste!