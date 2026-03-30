Ouăle sunt printre cele mai căutate variante de mic dejun, dar diminețile grăbite nu lasă mereu loc pentru tigaie, ulei încins și vase de spălat. Un articol publicat de Kuchnia Fakt propune o soluție foarte simplă pentru cei care vor ouă ochiuri fără prăjire: prepararea lor la cuptorul cu microunde, cu ajutorul a două farfurii.

Metoda este gândită tocmai pentru cei care nu au timp dimineața și vor un mic dejun rapid, sățios și fără prea multă mizerie în bucătărie. Știm cu toții că ouăle ochiuri făcute clasic în tigaie pot fi incomode din cauza stropilor de grăsime și a riscului ca albușul să se lipească de suprafață. Trucul prezentat este foarte simplu. O farfurie se unge ușor cu ulei, pe ea se sparge un ou crud, iar apoi se acoperă cu o a doua farfurie. Ansamblul se introduce în cuptorul cu microunde pentru aproximativ un minut. Rezultatul promis este un ou cu albuș bine închegat și gălbenuș moale, fără prăjire clasică și fără tigaie de spălat după aceea. Dacă metoda este urmată corect, oul iese bine și poate fi o alternativă practică pentru micul dejun din zilele aglomerate.

Ingrediente

1 ou

puțin ulei pentru uns farfuria

Mod de preparare

Unge ușor o farfurie cu puțin ulei. Sparge oul pe farfurie. Acoperă-l cu o a doua farfurie. Pune totul în cuptorul cu microunde pentru aproximativ un minut. Oul ar trebui să iasă cu albușul bine făcut și gălbenușul încă moale.

Puterea la care trebuie setat cuptorul poate varia ușor, în funcție de aparat. În mod normal, la o temperatură medie ar trebui să se gătească bine. Dacă nu e suficient, măriți ușor temperatura.