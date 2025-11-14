Mii de persoane au participat, vineri seara, la deschiderea Târgului de Crăciun 2025 de la Craiova, cel mai aşteptat eveniment de peste an al oraşului la care sunt aşteptaţi cel puţin 2 milioane de vizitatori.

Ediţie care are ca tematică povestea din “Spărgătorul de nuci”, iar pentru atmosfera feerică, organizatorii au folosit circa 2 milioane de lumini, beculeţe, ornamente şi decoraţiuni luminoase, dar şi siluete de soldăţei luminoşi, balerine delicate şi castele fermecate în culori vii cu care au creat diverse scene de basm.

Primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, a declarat că deschiderea târgului este cea mai importantă zi de peste an pentru că târgul de Crăciun este de fiecare dată evenimentul anului, iar la deschiderea din acest an au participat peste 100.000 de oameni.

“Anul acesta avem mai multe surprize. Una dintre ele este aceea că am adus ninsoare, pentru că ne-am dat seama de ani de zile că dacă lipseşte ceva Târgului de Crăciun de la Craiova este ninsoarea şi iată că anul acesta o avem. Îl avem din nou pe Moş Crăciun pe sanie şi numai pe sanie, îl avem şi pe tiroliană anul acesta şi desigur foarte multe spectacole, foarte multă butaforie, foarte multe lumini, foarte multe pieţe iluminate, astfel încât să nu te plictiseşti. În Târgul de Crăciun de la Craiova cred că poţi să stai şi 6-7 ore să te plictiseşti, pentru că în fiecare loc găseşti ceva de făcut”, a spus Olguţa Vasilescu la deschiderea târgului.

Târgul va fi deschis până pe 4 ianuarie 2026 şi este organizat în zona centrală a Craiovei – Piaţa “Mihai Viteazu”, Piaţa “Fraţii Buzeşti”, Esplanada Teatrul Naţional “Marin Sorescu”, după patru zone tematice: circul – lumea caruselului, Crăciunul tradiţional românesc, Satul lui Moş Crăciun pentru copii şi familie şi zona spectaculoasă cu sania lui Moş Crăciun şi zăpadă artificială, transmite Agerpres.

Una dintre noutăţile acestui an este zăpada artificială generată de tunurile de zăpadă cu efecte de lumină care dau senzaţia că fulgii plutesc în aer. Cei mici vor avea la dispoziţie patinoar, trenuleţ, carusel, ateliere creative – toate într-o atmosferă de sărbătoare la care poate participa întreaga familie.

De la căsuţele amenajate, vizitatorii pot achiziţiona artizanat, suveniruri, dulciuri de sezon, vin fiert, preparate tradiţionale.

Primăria Municipiului Craiova a anunţat că pentru desfăşurarea în condiţii de siguranţă a manifestărilor în perioada 14.11.2025 – 28.12.2025, vor fi instituite restricţii de circulaţie pe străzile din centrul municipiului, din apropierea locului de desfăşurare a evenimentului.

Astfel, în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, pe străzile Popa Şapcă şi Alexandru Ioan Cuza, tronsonul cuprins între intersecţia cu str. Unirii şi intersecţia cu str. Arieş, traficul va fi restricţionat în intervalul orar 17:00 – 23:00, când se aşteaptă să fie cel mai mare număr de vizitatori.

“Traficul rutier, în zonele şi perioadele menţionate, va fi deviat pe arterele adiacente. Accesul în zonele restricţionate va fi permis pentru autovehiculele cu regim de circulaţie prioritară, pentru riveranii care nu au alt acces către proprietate, precum şi pentru vehiculele care transportă persoane cu handicap. Solicităm conducătorilor auto să circule cu atenţie şi să se conformeze semnalizărilor rutiere ce vor fi instituite”, a transmis Primăria Craiova.

De asemenea, având în vedere interesul crescut pentru acest eveniment şi numărul mare de turişti care vor sosi din alte localităţi, pe Drumul Expres Craiova – Piteşti (DEx12) au fost amplasate panouri de direcţionare menite să ghideze conducătorii auto către parcările existente din zona Aeroportului Internaţional Craiova, unde sunt disponibile aproximativ 1.000 de locuri pentru vizitatori.

“Aceste spaţii oferă o alternativă practică şi sigură pentru decongestionarea traficului din centrul oraşului şi permit vizitatorilor să îşi lase vehiculele într-o zonă bine organizată şi uşor accesibilă. Parcările sunt dotate cu sisteme de monitorizare video permanentă, contribuind la siguranţa autoturismelor şi a persoanelor. Totodată, în perimetrul respectiv vor acţiona echipaje ale Poliţiei Locale Craiova, care vor supraveghea zona, vor oferi sprijin conducătorilor auto şi vor asigura respectarea regulilor de circulaţie. Pentru transportul vizitatorilor din zona Aeroportului către centrul municipiului, RAT SRL Craiova pune la dispoziţie Traseele 8 şi 9, care facilitează legătura directă între punctele de parcare şi zona centrală unde se desfăşoară Târgul de Crăciun”, au mai informat reprezentanţii Primăriei Craiova.