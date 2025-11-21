În Piața Mare din Sibiu, pe întreaga perioadă a desfășurării Târgului de Crăciun, poți veni cu cârnați pe care să-i prăjești pe loc. Lângă cabana Christmas Chalet a fost amplasat un grătar unde cei care vin își pot prăji mâncarea cumpărată din târg sau adusă de acasă, scrie Turnul Sfatului.

Grătarul va putea fi utilizat zilnic, între orele 14 și 18. Vineri, în prima zi în care s-au pus lemne pe foc, oamenii care au ajuns în Piața Mares-au arătat încântați de ideea nouă implementată anul acesta de organizatorii târgului.

Plita pe lemne prăjește carnea rapid, iar experiența este atipică tocmai pentru că ești în centrul unui oraș turistic, nu într-o zonă cu iarbă verde special amenajată pentru grătare, așa cum suntem obișnuiți.

Singurul inconvenient pe care l-am observat a fost legat cel de miros și de fum, pentru că, dacă alegi să prăjești carnea aici, fumul intră în haine și rămâi cu acel miros pentru câteva ore, lucru pe care bineînțeles că ți-l asumi dacă vrei să faci parte din experiență, comentează reporterul publicației.

„Plănuiesc să pun pe grătar și niște cârnați de casă”

Mircea este printre cei care a testat grătarul din centrul Sibiului. Are în plan să aducă în zilele următoare și cârnați de casă, pregătiți chiar de el.

„Plănuiesc să pun pe grătar și niște cârnați de casă, de ai mei, să văd dacă sunt buni așa cum cred eu că i-am făcut. Vă aștept să degustăm împreună”, a spus Mircea.

Și Sorin, un alt sibian, spune că ideea este una mai mult decât bună.

„Este foarte bună inițiativa. Încurajez oamenii să vină fiecare cu ce-și dorește. Pot cumpăra produse și din târg, dar pot aduce și de acasă”, a spus el.

De ce grătare în Piața Mare?

Ideea de a aduce grătar în Piața Mare a venit din dorința organizatorilor care au dorit ca evenimentul să rămână accesibil tuturor, în ciuda scumpirilor din acest an.

„Un spațiu gândit pentru ca oamenii să se bucure de atmosferă, fără presiunea de a cheltui bani. Fie că își aduc mâncare de acasă sau produse cumpărate din supermarket, nimeni nu va simți că nu aparține experienței doar pentru că nu consumă din târg.

Într-un an în care românii simt cel mai acut scumpirile, târgul răspunde cu ospitalitate autentică, invitându-și vizitatorii să devină co-creatori ai propriei experiențe de sărbătoare, sub tema ediției: „E adevărat, e făcut de tine”, transmiteau organizatorii atunci când au anunțat ideile noi ale târgului din 2025.