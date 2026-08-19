Românii au început să prindă gustul apei de cocos. Băutura care până nu demult era asociată mai ales cu vacanțele în Asia își face loc treptat pe rafturile magazinelor și în obiceiurile de consum ale românilor.

Narcis Ionel Gustoi, General Manager COCO NAKI, spune că piața trece treptat de la etapa de curiozitate la una în care apa de cocos începe să fie cunoscută și înțeleasă de consumator. În cazul COCO NAKI, produsul este adus din Vietnam, unde compania este acționară în fabrica în care apa de cocos este produsă și îmbuteliată.

Drumul până în România înseamnă peste 10.000 de kilometri, iar calitatea produsului depinde de mult mai multe lucruri decât scrie pe etichetă: de soiul de cocos, momentul recoltării, procesare și modul în care este îmbuteliată apa.

În interviul acordat G4Food, Narcis Ionel Gustoi vorbește despre cum s-a schimbat consumatorul român, ce diferențiază apele de cocos de pe piață și de ce această băutură ar putea ieși în următorii ani din zona produselor de nișă.

De la produs exotic la consum obișnuit. Cum s-a schimbat piața apei de cocos în România

G4Food: Apa de cocos pare să treacă printr-un moment de creștere în România, iar datele din retail confirmă acest lucru. Din perspectiva voastră, cum a evoluat piața în ultimii ani și ce credeți că i-a făcut pe români să descopere acest produs? Cum s-a schimbat consumatorul față de momentul în care ați intrat pe piață?

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Narcis Ionel Gustoi: În ultimii ani am observat o schimbare clară în modul în care consumatorii români privesc apa de cocos. Dacă la început era percepută mai degrabă ca un produs exotic, pe care îl încercai din curiozitate sau îl asociai cu vacanțele în Asia, astăzi începe să își găsească locul în consumul obișnuit.

Credem că această evoluție are legătură cu schimbarea generală a obiceiurilor de consum. Oamenii sunt mai atenți la ceea ce cumpără, citesc etichetele, caută produse cu ingrediente cât mai simple și sunt mult mai deschiși să încerce alternative noi.

În același timp, călătoriile și accesul la informație au contribuit foarte mult. Mulți români au băut pentru prima dată apă de cocos în vacanțe, iar ulterior au început să o caute și acasă.

Consumatorul de astăzi este însă și mai informat și mai exigent. Nu mai este suficient ca pe ambalaj să scrie „apă de cocos”. Contează gustul, originea, ingredientele, modul de procesare și constanța produsului.

Pentru noi, aceasta este una dintre cele mai importante schimbări ale pieței: trecem treptat de la etapa de curiozitate la etapa în care apa de cocos începe să devină o categorie cunoscută și înțeleasă de consumator.

De ce a fost ales Vietnamul pentru producția COCO NAKI

G4Food: Ați ales să aduceți apa de cocos din Vietnam. De ce această țară și ce diferențiază cocosul cultivat acolo față de cel din alte zone precum Thailanda, Indonezia sau Filipine? Cât de mult contează originea atunci când vorbim despre gust și calitate?

Narcis Ionel Gustoi: Pentru noi, alegerea Vietnamului nu a fost întâmplătoare, ci rezultatul unei documentări și al multor teste realizate în mai multe țări producătoare de cocos din Asia. Am ales Vietnamul deoarece am găsit combinația pe care o căutam între calitatea materiei prime, tehnologia de procesare și posibilitatea de a controla întregul proces de producție.

Mai mult decât atât, suntem acționari în fabrica în care este produsă și îmbuteliată apa de cocos COCO NAKI. Acest lucru ne oferă un control direct asupra selecției nucilor de cocos, procesării, standardelor de calitate și fiecărui lot care ajunge în Europa. Nu cumpărăm un produs finit de la un furnizor, ci participăm activ la realizarea lui.

Fiecare regiune din Asia produce un cocos cu caracteristici diferite. Nu putem spune că o origine este „cea mai bună” în mod absolut, însă putem spune că fiecare are un profil propriu de gust, influențat de soiul de cocos, sol, climă și momentul recoltării. Pentru noi, cocosul din Vietnam oferă un echilibru foarte plăcut între dulceața naturală, prospețime și aromă, ceea ce îl face ideal pentru consumul zilnic.

Originea este importantă, dar nu este singurul criteriu care determină calitatea. La fel de importante sunt maturitatea fructului în momentul recoltării, rapiditatea cu care apa este procesată după deschiderea nucii, tehnologia de îmbuteliere și standardele de control al calității. Toți acești factori influențează gustul final mai mult decât simpla țară de proveniență.

Noi am investit în Vietnam tocmai pentru că am dorit să controlăm aceste aspecte și să oferim consumatorilor un produs premium, cu un gust natural și constant, indiferent de lotul pe care îl cumpără.

Peste 10.000 de kilometri, de la nuca de cocos până pe raftul din România

G4Food: Cum arată, concret, drumul unei ape de cocos din momentul în care nuca este culeasă până când ajunge pe rafturile din România? Povestiți-ne despre recoltare, procesare, îmbuteliere, transport și controlul calității.

Narcis Ionel Gustoi: Puțini își imaginează că în spatele unei doze de apă de cocos se află un drum de peste 10.000 de kilometri și munca a sute de oameni. Pentru consumator este un gest simplu – deschide doza și se bucură de gust. Pentru noi, însă, este rezultatul unui proces atent controlat, care începe în plantațiile de cocos din Vietnam și se încheie abia atunci când produsul ajunge pe rafturile magazinelor din România.

Totul începe cu alegerea momentului potrivit pentru recoltare. Nuca de cocos trebuie culeasă atunci când conținutul de apă, gustul și nivelul natural de zaharuri sunt în echilibru. O diferență de doar câteva săptămâni în maturitatea fructului poate schimba semnificativ gustul produsului final.

După recoltare, nucile sunt transportate rapid către unitatea de procesare, unde apa de cocos este extrasă în condiții de maximă igienă și procesată într-un timp foarte scurt. Viteza este esențială, deoarece prospețimea se păstrează prin reducerea la minimum a timpului dintre recoltare și îmbuteliere.

În cazul COCO NAKI, procesul este și mai special deoarece nu suntem doar un brand care cumpără un produs finit. Suntem acționari în fabrica în care este produsă și îmbuteliată apa de cocos, ceea ce ne permite să fim implicați direct în fiecare etapă – de la selecția materiei prime până la verificarea fiecărui lot care pleacă spre Europa.

După îmbuteliere, produsele sunt pregătite pentru transportul maritim către România, iar fiecare lot este verificat înainte de expediere. Odată ajuns în țară, produsul parcurge toate procedurile necesare de import și intră în rețeaua noastră de distribuție, pentru ca în final să ajungă pe rafturile magazinelor.

Noi spunem adesea că nu importăm doar apă de cocos, ci aducem în România o experiență autentică din Asia. Fiecare doză este rezultatul unui lanț logistic și de producție construit cu grijă, astfel încât atunci când consumatorul o deschide să simtă același gust natural și aceeași prospețime pe care le are produsul încă din momentul în care nuca de cocos este culeasă.

De ce două produse care spun „100% apă de cocos” pot avea gusturi diferite

G4Food: Consumatorii văd pe raft mai multe branduri care spun că oferă „100% apă de cocos”, însă gustul poate fi foarte diferit. De unde apar aceste diferențe? Contează soiul, maturitatea fructului, procesarea sau alte aspecte pe care consumatorii nu le cunosc?

Narcis Ionel Gustoi:„100% apă de cocos” nu înseamnă automat că toate produsele vor avea același gust. Este exact ca în cazul multor produse naturale: materia primă și modul în care este procesată fac o diferență foarte mare.

În primul rând, contează soiul de cocos și zona în care este cultivat. Solul, clima și cantitatea de precipitații influențează profilul natural al fructului.

Apoi intervine maturitatea nucii în momentul recoltării. Apa dintr-o nucă mai tânără poate avea un profil diferit față de cea provenită dintr-un fruct aflat într-un alt stadiu de maturitate.

Foarte important este și timpul care trece între recoltare, deschiderea nucii și procesare. Apa de cocos este un produs sensibil, iar modul în care este manipulată în această etapă poate influența semnificativ gustul final.

La toate acestea se adaugă tehnologia de procesare și îmbuteliere. Două produse care au pe etichetă același ingredient pot ajunge să aibă gusturi destul de diferite tocmai din cauza acestor procese.

De aceea, pentru noi este important faptul că suntem implicați direct în fabrica în care produsul este realizat. Putem controla nu doar materia primă, ci întregul proces, astfel încât să obținem un gust cât mai natural și, mai ales, constant de la un lot la altul.



Apa de cocos și cele mai frecvente confuzii ale consumatorilor

G4Food: Există multe informații și mituri despre apa de cocos în mediul online. Care sunt cele mai frecvente lucruri greșite pe care le auziți despre acest produs și ce ar trebui, de fapt, să știe oamenii înainte să îl cumpere sau să îl consume?

Narcis Ionel Gustoi: Probabil una dintre cele mai frecvente confuzii este între apa de cocos și laptele de cocos. Sunt două produse complet diferite.

Apa de cocos este lichidul care se găsește în mod natural în interiorul nucii de cocos, în timp ce laptele de cocos este obținut prin procesarea pulpei și are o compoziție, o consistență și o utilizare diferite.

O altă idee pe care o întâlnim este că toate apele de cocos ar trebui să aibă exact același gust. Fiind însă un produs de origine naturală, profilul său poate fi influențat de soi, origine, maturitatea fructului și procesare.

Credem că cel mai important lucru pe care îl poate face un consumator este să citească eticheta și să înțeleagă ce cumpără.

Dincolo de promisiunile de marketing, trebuie să ne uităm la produsul efectiv: ce conține, de unde provine și cine îl produce.

Noi încercăm să evităm promisiunile exagerate și să lăsăm produsul să vorbească prin ceea ce este: apă de cocos, cu gustul ei natural, provenită dintr-un proces pe care îl controlăm de la materia primă până la îmbuteliere.

Cum alegem o apă de cocos de la raft

G4Food: Dacă un consumator se află în fața raftului și trebuie să aleagă între mai multe produse, la ce ar trebui să fie atent? Ce spune eticheta despre calitatea unei ape de cocos și care sunt semnalele de alarmă pe care ar trebui să le observăm?

Narcis Ionel Gustoi: Primul lucru pe care îl recomandăm este foarte simplu: întoarceți ambalajul și citiți lista de ingrediente.

Consumatorul ar trebui să verifice ce conține efectiv produsul și să nu se bazeze exclusiv pe mesajele mari de pe partea frontală a ambalajului.

Apoi merită verificată originea produsului și informațiile oferite de producător. Cu cât un brand este mai transparent în privința provenienței și a modului în care este realizat produsul, cu atât consumatorul poate lua o decizie mai informată.

Pentru noi, transparența este foarte importantă. Tocmai de aceea vorbim despre faptul că apa de cocos COCO NAKI provine din Vietnam și că suntem implicați direct în fabrica în care aceasta este produsă și îmbuteliată.

Un alt criteriu rămâne, bineînțeles, gustul. Poți avea un ambalaj foarte bun și o comunicare foarte atractivă, dar la final consumatorul trebuie să își dorească să cumpere produsul din nou.

În industria alimentară, recumpărarea este probabil unul dintre cele mai sincere teste de calitate.

De la băutură la ingredient pentru deserturi, cocktailuri și preparate

G4Food: Apa de cocos începe să fie folosită și în alte produse, de la înghețată artizanală până la cocktailuri sau deserturi. Cum vedeți această diversificare și în ce alte preparate credeți că are potențial să fie integrată în următorii ani?

Narcis Ionel Gustoi: Vedem această diversificare ca pe o etapă firească în maturizarea categoriei.

În momentul în care un produs începe să fie cunoscut, oamenii nu îl mai consumă într-un singur mod, ci încep să experimenteze cu el. Iar apa de cocos are avantajul unui profil care permite integrarea în foarte multe tipuri de preparate.

Poate fi folosită în smoothie-uri, mocktailuri, cocktailuri, deserturi, înghețată, bowl-uri sau diferite băuturi pe bază de fructe. Vedem potențial inclusiv în zona HoReCa, unde poate deveni un ingredient interesant pentru barmani și bucătari care caută combinații noi.

Pentru noi, această zonă este foarte interesantă deoarece ne permite să mutăm conversația de la „cum se bea apa de cocos?” la „ce putem face cu apa de cocos?”.

Iar acesta este un semn foarte bun pentru dezvoltarea categoriei. Înseamnă că produsul începe să fie suficient de familiar încât consumatorii și profesioniștii din gastronomie să aibă curajul să experimenteze cu el.

Credem că în următorii ani vom vedea apa de cocos tot mai des nu doar pe raft, ci și în meniurile cafenelelor, restaurantelor, barurilor și în produse alimentare dezvoltate în jurul ingredientelor naturale.

Cum au încercat producătorii să educe consumatorul român

G4Food: Dincolo de partea de produs, dezvoltarea unei categorii noi presupune și multă muncă de educare a consumatorului. Care au fost cele mai mari provocări în încercarea de a convinge românii să încerce apa de cocos și cum s-a schimbat această percepție în timp?

Narcis Ionel Gustoi: Cea mai mare provocare atunci când construiești o categorie relativ nouă este că nu promovezi doar propriul brand. Trebuie, într-o anumită măsură, să explici și produsul.

La început, întrebările sunt foarte simple: Ce este apa de cocos? Cum se consumă? Ce gust are? Este același lucru cu laptele de cocos? De ce există diferențe de gust între branduri?

Practic, înainte să îi explici consumatorului de ce să aleagă produsul nostru, trebuie să îl ajuți să înțeleagă categoria.

Degustările și contactul direct cu produsul sunt foarte importante în acest proces. Apa de cocos este unul dintre acele produse despre care poți vorbi foarte mult, dar experiența gustului rămâne esențială.

Odată ce oamenii încearcă produsul și descoperă că le place, bariera inițială dispare.

Observăm că percepția se schimbă treptat. Apa de cocos nu mai este privită exclusiv ca ceva exotic sau destinat unei nișe foarte restrânse. Începe să fie asociată cu un stil de viață contemporan și cu dorința consumatorilor de a descoperi produse noi.

Pentru noi, provocarea următoare este transformarea încercării în obicei de consum. Iar acest lucru nu se poate construi doar prin marketing, ci printr-un produs bun, disponibilitate constantă și o experiență care îl face pe consumator să revină.

Ce presupune, logistic, drumul unei ape de cocos din Vietnam în România

G4Food: Importul unui produs alimentar de la mii de kilometri distanță vine cu provocări logistice importante. Care sunt cele mai dificile aspecte pe care trebuie să le gestionați pentru ca produsul să ajungă în România în condiții optime și cu aceeași calitate cu care pleacă din Vietnam?

Narcis Ionel Gustoi: Logistica este, probabil, una dintre cele mai complexe componente ale acestui business. Spre deosebire de produsele fabricate local, în cazul nostru trebuie să planificăm fiecare transport cu câteva luni înainte, deoarece timpul de tranzit pe mare este considerabil și orice întârziere poate influența disponibilitatea produsului pe piață.

Gestionăm permanent rezervările de containere, programarea încărcărilor în port, transportul maritim, formalitățile vamale și transportul intern până la depozitul nostru din România. Fiecare etapă trebuie sincronizată astfel încât lanțul logistic să funcționeze fără întreruperi.

O altă provocare este prognozarea cererii. Fiind vorba despre importuri intercontinentale, trebuie să anticipăm vânzările cu mult timp înainte și să dimensionăm comenzile astfel încât să evităm atât lipsa produsului de pe piață, cât și stocurile excesive.

În același timp, monitorizăm constant evoluția costurilor de transport maritim, disponibilitatea containerelor și eventualele întârzieri generate de trafic portuar sau de alte situații internaționale. Flexibilitatea și planificarea atentă au devenit esențiale pentru a putea livra constant către partenerii noștri.

Din fericire, experiența acumulată în ultimii ani și colaborarea directă cu partenerii noștri logistici ne permit să gestionăm eficient aceste provocări și să asigurăm o aprovizionare stabilă a pieței din România.

Va deveni apa de cocos un produs obișnuit în coșul românilor?

G4Food: Dacă ne uităm la următorii cinci ani, cum credeți că va evolua piața apei de cocos în România? Va deveni un produs obișnuit în coșul de cumpărături al românilor sau va rămâne o categorie de nișă? Și ce alte tendințe alimentare observați că încep să prindă contur și ar putea urma același traseu?

Narcis Ionel Gustoi: Credem că apa de cocos are potențialul să treacă în următorii ani de la statutul de produs de nișă la o categorie mult mai prezentă în consumul curent.

Probabil nu va înlocui băuturile tradiționale și nici acesta nu este obiectivul. Mai degrabă credem că își va câștiga propriul loc în rutina consumatorului, exact cum s-a întâmplat în România cu alte categorii care în urmă cu zece sau cincisprezece ani păreau exotice.

Schimbarea generațională va conta foarte mult. Consumatorii tineri sunt mai deschiși la produse internaționale, călătoresc mai mult, descoperă tendințe prin social media și sunt mult mai dispuși să experimenteze.

În același timp, vedem o orientare tot mai puternică spre produse cu liste de ingrediente cât mai simple, spre transparență și spre branduri care pot explica foarte clar de unde vine produsul și cum este realizat.

Credem că aceasta va fi una dintre marile direcții ale industriei alimentare în următorii ani: consumatorul nu va mai cumpăra doar produsul de pe raft, ci va dori să cunoască povestea și traseul din spatele lui.

Din acest punct de vedere, pentru noi faptul că suntem implicați direct în producția din Vietnam reprezintă un avantaj important. Putem vorbi transparent despre drumul produsului, de la nuca de cocos până la doza care ajunge în mâna consumatorului din România.

Iar obiectivul nostru este ca, peste cinci ani, întrebarea să nu mai fie „Ai încercat vreodată apă de cocos?”, ci mai degrabă „Tu ce apă de cocos preferi?”.