Cum a slăbit o celebră cântăreță 45 de kg fără diete drastice/ Adele: „Tot ce s-a scris despre mine e fals. N-am ținut nicio dietă miraculoasă. Nici post intermitent”

Adele i-a uimit pe fani încă din 2020 cu transformarea sa fizică spectaculoasă — iar acum artista a dezvăluit cele două reguli de aur care au ajutat-o să slăbească aproximativ 45 de kilograme, fără a ține vreo dietă, relatează The Mirror.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

Cântăreața britanică, originară din Tottenham, a intrat în atenția publicului în 2008, odată cu lansarea albumului său de debut 19. De atunci, vocea ei puternică și plină de emoție a cucerit lumea întreagă — însă în ultimii ani, atenția s-a îndreptat și spre transformarea sa fizică impresionantă.

„Nu a fost niciodată despre slăbit, ci despre a fi puternică”

În 2020, la o zi după împlinirea vârstei de 32 de ani, Adele a postat pe Instagram o fotografie în care fanii au remarcat imediat pierderea vizibilă în greutate — peste 45 kg.

Într-un interviu acordat revistei Vogue în noiembrie 2021, Adele a explicat că motivația nu a fost niciodată pierderea în greutate, ci gestionarea anxietății:

„Am început să mă antrenez din cauza anxietății. Mă simțeam mai bine după fiecare sesiune. Nu a fost despre slăbit, ci despre a deveni mai puternică și despre a-mi acorda timp mie însămi, departe de telefon.”

Program intens de antrenament, dar fără diete

Artista, acum în vârstă de 37 de ani, a dezvăluit că se antrenează de două-trei ori pe zi. Diminețile le dedica antrenamentelor cu greutăți, după-amiezile drumețiilor sau boxului, iar seara făcea cardio.

„M-am cam ‘dependențit’ de sport. Aveam nevoie să fiu obsedată de ceva ca să-mi pun gândurile în ordine,” a spus Adele. „Putea fi tricotatul, dar n-a fost.”

Cântăreața a respins zvonurile potrivit cărora ar fi urmat o dietă de tip „miracol”:

„100% dintre poveștile scrise despre mine au fost false,” a declarat ea. „Nu am ținut nicio dietă miraculoasă. Nici post intermitent. Nimic.”

Ba mai mult, Adele a adăugat cu umor:

„Dacă e ceva, mănânc chiar mai mult decât înainte — doar că mă antrenez foarte mult.”

Lecția Adele: echilibru și sănătate mintală

Transformarea cântăreței nu a fost despre a atinge un anumit număr pe cântar, ci despre a-și regăsi echilibrul într-o perioadă dificilă a vieții, după destrămarea căsniciei sale. Prin disciplină, mișcare constantă și grijă față de sine, artista a reușit nu doar să-și schimbe corpul, ci și să-și vindece mintea.

„Mișcarea m-a făcut să mă simt bine, să fiu prezentă și puternică. A fost terapia mea,” a mărturisit ea.

Astfel, regula de aur a lui Adele nu ține de diete drastice, ci de consistență, mișcare și echilibru mental — o lecție simplă, dar esențială, pentru oricine vrea o schimbare durabilă