„Culinary Class Wars” revine cu sezonul 3 pe Netflix / Competiția nu va mai fi între bucătari individuali, ci între echipe

Netflix a confirmat oficial lansarea sezonului 3 al emisiunii culinare de succes „Culinary Class Wars”, iar noua ediție aduce o schimbare majoră de format: competiția nu va mai fi între bucătari individuali, ci între echipe.

După două sezoane consecutive cu succes global, sezonul 3 ridică miza și transformă concursul într-o confruntare între echipe formate din patru bucătari, toți din același restaurant. Astfel, competiția devine „o luptă colectivă pentru orgoliu, reputație și supraviețuire profesională”, conform platformei de streaming.

Înscrierile pentru sezonul 3 s-au deschis vineri, 16 ianuarie, prin canalele oficiale de social media ale emisiunii. Regulile sunt stricte: echipele trebuie să fie formate din patru bucătari care lucrează în prezent împreună în cadrul aceluiași restaurant. Nu sunt acceptați candidați individuali și nici echipe formate din bucătari proveniți din restaurante diferite. În schimb, restaurantele care funcționează sub același brand, chiar dacă au mai multe locații, pot aplica ca o singură echipă.

„Suntem recunoscători că putem merge mai departe cu sezonul 3”

În ultimii doi ani, „Culinary Class Wars” a ocupat constant poziții de top în clasamentul Netflix Global Top 10 pentru producții non-engleze. Sezonul 2 s-a remarcat în mod special prin tensiunea crescută, regulile inventive și mizele tot mai ridicate, contribuind la consolidarea și evoluția francizei, fără a-i pierde însă identitatea care a atras publicul.

Sezonul 3 reunește echipa creativă de la Studio Slam, inclusiv producătoarea Kim Eun-ji și scenarista Mo Eun-seol, care au avut un rol esențial în succesul seriei. Producătoarea Kim Eun-ji a declarat: „Datorită sprijinului incredibil primit din partea telespectatorilor din întreaga lume în sezonul 2, suntem recunoscători că putem merge mai departe cu sezonul 3. Vom face tot posibilul să oferim un format și mai captivant și un divertisment care să fie la înălțimea așteptărilor”.

Netflix anunță că vor urma noi informații despre sezonul 3 al „Culinary Class Wars”, care va putea fi urmărit exclusiv pe platformă.