VIDEO | Cu cât se vând organele de miel într-o măcelărie din București, înainte de Paște 2026. Client: „Pulpa de miel fără os este mai avantajoasă, chiar dacă kilogramul e mai scump decât la mielul întreg”

08 apr. 2026, Retail
Foto: G4Food
La măcelăria Dristor Doner Tineretului, în jurul prânzului, este destulă agitație. În magazin, câțiva clienți cumpără carne de miel, dar și carne de mici.

Alții intră și întreabă dacă au primit organe de miel. ”Încă nu, le răspunde una dintre vânzătoare, reveniți peste două ore”.

Mă uit la vitrinele din magazin: carnea este așezată frumos, în tăvi, însă prețurile sunt mult mai piperate decât în piețe sau supermarketuri. Este carne halal însă, iar oamenii o cumpără cu încredere. Mieii sunt de-ai noștri, de la fermele din țară, îmi spune vânzătoarea.

Kilogramul de miel întreg costă 65 lei, iar pulpa de miel dezosată este 80 de lei

Aici, kg de miel întreg costă 65 lei, pulpa de miel dezosată este 80 de lei, gâtul de miel 60 lei, iar rasolul, 55 lei.

Aflu că organele de miel, de care întreabă toată lumea, costă doar 45 lei. Mi se spune că este un preț mic, pentru că în piețe, organele se vând la prețul kg de carne de miel, iar în unele locuri kg ajunge și la 60 lei.

„Vin des aici, peentru că noi suntem carnivori”, îmi spune Orlando, unul dintre clienții cu care am stat de vorbă și a fost de acord să fie filmat, special pentru cititorii G4Food.

Client: „Ar mai fi interesante și rasoalele astea de miel, pentru o friptură la tavă”

„Vă urmăresc, să știți, citesc G4Food”, îmi spune Orlando și mă bucur să-l aud spunând asta.

Orlando locuiește în zonă și este încântat că la această măcelărie poate găsi carne de miel si cotlete de berbecuț tot timpul anului, nu numai de Paște. Îl întreb dacă nu i se pare cam piperat prețul, dar are un argument solid.

„Mă uit după pulpă fără os, că e mai avantajos, deoarece în urma tranșării nu rămâi cu sufcientă carne pentru friptură. Și atunci, ce faci? Mai iei o pulpă și ajungi tot la același preț pe kilogram, pentru friptură. Ar mai fi interesante și rasoalele astea de miel, din care se pot face diverse, începând de la friptură in tavă”, imi spune interlocutorul meu.

Orlando îmi mărturisește că el este responsabil cu gătitul fripturii, în familie, așa că este normal să vină și să-și aleagă personal carnea.

