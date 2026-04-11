Câmpuri de orez pregătite pentru recoltare rămân neexploatate, iar tot mai mulți fermieri din Asia de Sud-Est se gândesc să renunțe la culturile din sezonul următor. Creșterea costurilor la combustibili și îngrășăminte, pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu, afectează una dintre cele mai importante regiuni producătoare de orez la nivel global, potrivit Bloomberg, citat de Agerpres.

Costuri în creștere, lucrări agricole abandonate

Zeci de milioane de mici fermieri din regiune întâmpină dificultăți în a-și asigura inputurile esențiale. Motorina necesară pentru tractoare, pompe de irigații și utilaje agricole a devenit mai scumpă, iar îngrășămintele sunt tot mai greu de găsit la prețuri accesibile.

În Thailanda, unii agricultori au ajuns să lase culturile nerecoltate, deoarece costurile de exploatare depășesc veniturile estimate.

Blocaje comerciale și temeri privind securitatea alimentară

Situația este agravată de perturbările din comerțul global, generate de conflictul din Iran. Închiderea Strâmtorii Ormuz, chiar și parțială, afectează fluxurile de combustibili și îngrășăminte către Asia.

„Sunt mulți fermieri panicați”, a declarat Patrick Davenport, director al companiei BRM Agro din Cambodgia. Potrivit acestuia, mulți agricultori ezită să mai planteze fără garanția unui profit.

Producția de orez, în scădere

În Filipine, cel mai mare importator mondial de orez, producția ar putea scădea cu cel puțin 10% în acest an, potrivit Federației Cooperativelor Fermierilor Liberi. Asta ar însemna o pierdere de aproximativ două milioane de tone, dintr-o producție estimată la 20,3 milioane de tone.

„Reducerea se va resimți în următorul sezon de recoltă, din septembrie sau octombrie”, a explicat Raul Montemayor, reprezentant al organizației.

Prețuri mici, marje sub presiune

Deși costurile de producție cresc, prețurile de vânzare nu țin pasul. Orezul alb thailandez a coborât recent la cel mai redus nivel din ultimul deceniu, sub 400 de dolari pe tonă în mare parte din ultima lună.

„Marjele sunt extrem de mici, ceea ce înseamnă că vor planta mai puțin”, a avertizat Maximo Torero, economist-șef al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură.

Adaptări și soluții limitate

Unii fermieri încearcă să se adapteze. Trec la culturi precum porumbul, care necesită mai puțină apă, sau investesc în alternative: îngrășăminte bio, pompe solare, utilaje electrice.

Compania BRM Agro accelerează producția de îngrășăminte organice și caută soluții pentru reducerea dependenței de combustibilii importați.

Pentru mulți agricultori însă, opțiunile rămân limitate.

„Nu avem de ales. Trebuie să riscăm și să plantăm din nou, decât să lăsăm pământul în pârloagă”, a spus Ruel Bantugan, fermier din Filipine.

Un risc global

Orezul reprezintă alimentul de bază pentru mai mult de jumătate din populația lumii și o sursă esențială de venit pentru comunitățile rurale din Asia. Deși stocurile actuale oferă o protecție temporară, specialiștii avertizează că perturbările prelungite ar putea afecta disponibilitatea alimentelor în a doua parte a anului.