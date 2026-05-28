Restaurantul Nora din Timișoara livrează acum până la 350 de comenzi pe zi: „Ne-am adaptat vremurilor și platformelor”, spune proprietarul restaurantului, Deian Marcov.

Restaurantul Nora din Timișoara a trecut prin aproape trei decenii de transformări, de la o terasă cunoscută în oraș, până la un business care gestionează astăzi sute de livrări zilnice. Povestea afacerii ilustrează schimbările prin care a trecut întreaga piață HoReCa din România, într-un context în care platformele digitale de livrare au devenit o componentă importantă pentru restaurantele locale.

În România, ecosistemul serviciilor de livrare rapidă a ajuns la o valoare estimată de aproximativ 4,8 miliarde de lei în 2023, pe fondul schimbării comportamentului de consum și al digitalizării accelerate. Potrivit unei analize PwC privind amprenta socio-economică a serviciilor de livrare rapidă, sectorul a susținut aproximativ 41.000 de locuri de muncă și a generat o contribuție totală de aproape 2,9 miliarde de lei la PIB-ul României.

În acest context, restaurantul Nora din Timișoara reprezintă unul dintre exemplele locale care au integrat treptat livrările în modelul de business. Afacerea are rădăcini în anii ’90, iar actuala generație a preluat dezvoltarea restaurantului într-o perioadă complicată pentru industrie. „Afacerea a luat naștere din prisma părinților mei care au început în anul 1996 în domeniul HoReCa, cu o terasă cu viță de vie foarte vestită în Timișoara, pe nume Terasa Nora”, spune Deian Marcov.

Businessul a trecut printr-un proces de modernizare în 2009, chiar în timpul crizei economice. Ulterior, Deian Marcov a decis să preia integral afacerea familiei. „Acum trei ani și jumătate mi-am luat inima în dinți și să preiau afacerea integrală de la părinți”, explică antreprenorul.

Intrarea pe piața livrărilor și adaptarea la platforme

Restaurantul a intrat în zona livrărilor în jurul anului 2020, într-o perioadă în care comenzile online începeau să schimbe comportamentul consumatorilor. La acel moment, modelul tradițional „restaurant către client” începea să fie înlocuit de platformele digitale care intermediază comenzile și livrarea produselor. „Lumea a găsit ca alternativă să comande mâncare la locul de muncă sau acasă”, spune Deian Marcov.

Cu toate acestea, la un an de la începerea colaborării cu Wolt, antreprenorul spune că este foarte mulțumit și că relația cu Wolt funcționează pe baza unei comunicări constante și a analizării rezultatelor. „Atâta timp cât ai niște cifre și o deschidere și limpezime în informații și facem discuții săptămânale, întâlniri și ședințe lunare cu un reprezentant Wolt, nu are ce să nu meargă”, explică Deian Marcov.

Potrivit acestuia, restaurantul Nora s-a clasat pe locul al doilea în Timișoara pe platformă și a intrat anul trecut în top 15 restaurante la nivel național.

De la meniul zilei la livrări prin Wolt: produsele care susțin cererea online

„Noi avem un restaurant cu specific tradițional și cu câteva preparate internaționale”, spune antreprenorul. Dar pentru a răspunde cererii tot mai mari din online, restaurantul a introdus și pizza, paste și meniul zilei, care a devenit unul dintre cele mai căutate produse. „Meniul zilei este cel cu care ne-am consacrat, vindem peste 200 de porții pe zi”, afirmă Deian Marcov.

Comenzile vin atât prin Wolt, cât și prin flota proprie de livrare și prin serviciul de pick-up direct din restaurant. În perioadele de vârf, restaurantul ajunge la 300-350 de livrări pe zi, fără a include comenzile servite în locație. În total, unitatea poate găzdui până la 600 de persoane zilnic. Livrările reprezintă între 40% și 60% din activitatea businessului, în funcție de sezon și de perioadă.

Iar acum, când Wolt împlinește un an în România, povestea Nora devine și povestea felului în care restaurantele locale pot crește odată cu noile obiceiuri de consum: păstrând experiența din restaurant, dar ducând-o mai departe, acasă, la birou sau oriunde îi găsește pofta pe clienți.

Creșterea comenzilor a adus și extinderea echipei

La nivel național, ecosistemul serviciilor de livrare rapidă a crescut puternic în ultimii ani. Contribuția directă a sectorului la economie a crescut de aproape 18 ori între 2019 și 2023, potrivit analizei PwC. În cazul restaurantului Nora, dezvoltarea livrărilor a avut un impact direct asupra organizării interne și asupra cifrei de afaceri. „A adus un impact destul de major la cifra de afaceri și ne-a adus și o notorietate pe platformă”, afirmă Deian Marcov.

Analiza PwC arată că pentru fiecare 1 leu generat direct de ecosistemul serviciilor de livrare rapidă, economia beneficiază de încă 0,8 lei indirect, prin efectele propagate în lanțul economic.

Provocările livrărilor rapide

Deși comenzile online au adus creștere pentru business, proprietarul restaurantului spune că există și provocări importante, mai ales pentru restaurantele care gătesc preparatele de la zero. „Toată lumea are așteptări repede, repede și ieftin”, spune Deian Marcov. Acesta explică faptul că experiența produsului livrat diferă de cea din restaurant și că timpii solicitați de clienți sunt dificil de respectat pentru preparatele gătite integral în bucătărie. „Noi începem procesul de la zero, mă refer că nici măcar sosul brun nu îl cumpărăm. E foarte complicat să dai o mâncare gătită și să respecți timpii ăștia”, afirmă antreprenorul.

În ciuda concurenței tot mai mari din piață, proprietarul restaurantului consideră că adaptarea la noile obiceiuri de consum a fost esențială pentru business. „Au crescut comenzile, dar totul este în funcție de vremurile în care trăim. Ne-am adaptat”, concluzionează Deian Marcov.