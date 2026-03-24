De la pompă la raft | Fermierii critică dur Ordonanța pentru declararea crizei pe piața carburanților / Liliana Piron (LAPAR): „Este o binecuvântare pentru un singur jucător important din piața petrolieră / Cerem o consultare serioasă cu MADR”

24 mart. 2026, Agribusiness
Foto: Facebook Liliana Piron

G4Food lansează mini-seria editorială „De la pompă la raft”, dedicată modului în care scumpirile la energie și carburanți se propagă în lanțul alimentar și ajung, în final, în prețul plătit de consumatori. Vom urmări, pe rând, impactul asupra producătorilor, transportului, procesării și retailului, pentru a arăta unde se acumulează costurile și cum se traduc ele în coșul zilnic al românilor.

Liliana Piron, director executiv al Ligii Asociației producătorilor Agricoli din România (LAPAR), a declarat în exclusivitate pentru G4Food, că Ordonanța de Urgență privind criza carburanților ajută un singur jucător important de pe piața petrolieră, cel care a pus propunerea pe masa Guvernului, dar este o adevărată ciumă pentru fermieri!

Redăm integral declarația Lilianei Piron, Director Executiv LAPAR  și Reprezentant AAC la Copa-Cogeca:

„Pentru unii muma, pentru alții ciumă!”

Cu acest proverb românesc simplu și dureros începem această declarație. Măsurile adoptate ieri, prin Ordonanța de Urgență privind criza carburanților, în special reducerea drastică a componentei BIO din benzină și motorină, sunt exact asta: o binecuvântare pentru un singur jucător important din piața petrolieră – cel care a și pus propunerea pe masa Guvernului – și o adevărată ciumă pentru zeci de mii de fermieri români care trăiesc din cultivarea plantelor destinate biocombustibililor.

Conducerea LAPAR își exprimă profunda dezamăgire și indignarea manifestată de membrii organizației. Apreciem mobilizarea Guvernului cu intenția de a proteja consumatorul final, dar nu putem accepta ca soluția aleasă să sacrifice tocmai sectorul agricol care, de ani buni, investește în culturi verzi, respectă angajamentele europene RED III și contribuie la securitatea energetică a țării.

Reducerea de la 8 % la minimum 2 % BIO nu este o măsură neutră, cum încearcă să sugereze documentul menționat. Această măsură distruge contracte deja încheiate, prăbușește prețurile la uleiuri vegetale și aduce sute de fermieri în pragul disperării.

Liliana Piron: „Noi, reprezentanții fermierilor nu suntem dușmanii prețului la pompă”

Să lămurim foarte clar lucrurile! Noi, reprezentanții fermierilor nu suntem dușmanii prețului la pompă. Dar refuzăm să acceptăm ca membrii noștri să  fie variabila de ajustare în crize temporare, în timp ce un singur actor economic obține un avantaj competitiv masiv, exact pe spatele muncii celor onesti. Această decizie nu doar că ridică semne de întrebare serioase privind respectarea obligațiilor față de Comisia Europeană, dar și erodează încrederea noastră în dialogul real cu autoritățile.

Cerem, încă o dată, consultare serioasă cu Ministerul Agriculturii, și implementarea de urgență a următoarei soluții: Reducerea temporară a accizei, propusă chiar de industrie ca alternativă, cu un impact estimat de circa 40 de bani pe litru, neutru față de structura de cost a oricărui operator și fără efect asupra cererii de biocarburanți. Respinsă pe motive de impact bugetar pe termen scurt.

„Agricultura românească nu este o monedă de schimb!”

Menținerea blendingului de 8% cu flexibilitate operațională, adică permiterea compensării deficitelor lunare pe parcursul anului calendaristic, fără reducerea pragului anual. Această abordare există în practica unor state membre și nu afectează nici consumatorul, nici fermierul furnizor. Reiterez că dacă derogarea era inevitabilă, mecanismul compensatoriu din alin. (2) al art. 5 ar fi trebuit să fie obligatoriu, cu termene și volume clare de recuperare, și extins explicit la furnizorii de materie primă agricolă, nu doar la operatorii petrolieri. Fermierul român e victimă colaterală într-un război care nu-i al său.

Iar agricultura românească nu este o monedă de schimb. Ea este viitorul satelor noastre și al securității alimentare a întregii țări.

Rămânem deschiși dialogului, dar nu vom tăcea când măsura „de criză” lovește exact în cei care produc hrana și energia verde a României”, a avertizat Liliana Piron, Director Executiv LAPAR.

Seceta prelungită și creșterea costurilor de producție duc la reducerea suprafețelor cultivate cu soia în Republica Moldova
