Estimare: Prețurile alimentelor ar putea crește cu 10-15% într-o lună. Presiunea vine din tot lanțul, nu doar din transport

24 mart. 2026, Retail
Prețurile de la raft ar putea crește cu 10-15% într-un orizont de timp de o lună, estimează Cristian Stoicescu, Business Consultant în zona de retail, într-un comentariu pentru Mediafax, transmite MEDIAFAX.

O creștere a prețului din magazine de 10-15% în următoarea lună reprezintă un scenariu plauzibil, care nu este determinat exclusiv din explozia prețului carburanților, implicit costul cu transportul, susține Cristian Stoicescu, Business Consultant în retail, adăugând că presiunea vine pe mai multe paliere simultan.

Potrivit lui Cristian Stoicescu, datele Institutului Național de Statistică arată că în februarie 2026 față de februarie 2025 uleiul s-a scumpit deja cu 8,78%, produsele din zahăr cu 13,55%, pâinea cu 10,12%, laptele de vacă cu 9,81%, ouăle cu 14,33%.

„Aceste cifre reflectă situația dinainte de explozia prețurilor la carburanți din martie. Făina era unul dintre puținele produse cu scădere (-2,29%), dar această tendință se va inversa”, arată specialistul.

Cele mai mari scumpiri

Acesta evidențiază creșterile estimate pe mai multe categorii de produse, dacă petrolul se menține peste 100 de dolari pe baril:

  • Prețurile alimentelor de bază ar urma să crească cu 7-12%, iar legumele cu până la 15%.
  • Alimentele procesate ar putea avea majorări între 6% și 11%, carnea și lactatele între 8% și 14%.
  • Pâinea și produsele de panificație vor fi printre cele mai afectate, cu o creștere estimată de până la 8% până la sfârșitul anului, pentru că au costuri energetice ridicate (cuptoare electrice/pe gaz) și volum mare raportat la preț, ceea ce face factorul transport deosebit de semnificativ.
  • Lactatele și salamurile: estimare similară, 8-10%.

„Scumpirea nu vine doar din taxa de livrare mai mare. Motorina este prezentă în fiecare etapă a lanțului – de la recoltare și procesare (tractoare, pompe, cuptoare) la depozitare și distribuție. La aceasta se adaugă primele de risc pe care firmele de asigurări le cresc zilnic pe fondul conflictului. Producția agricolă încă nu a început să lucreze pe motorină scumpă – când va începe campania agricolă de primăvară, presiunea va crește și mai mult”, explică susține Cristian Stoicescu.

Potrivit consultantului, produsele ieftine precum uleiul, zahărul și făina vor deveni vizibil mai scumpe.

„Cifra de 10-15% este plauzibilă, dar nu exclusiv din cauza transportului – este un efect cumulat al scumpirii energiei pe întregul lanț de producție și distribuție”, a conchis Cristian Stoicescu.

Se propune declararea situației de criză

Potrivit proiectului de ordonanță de urgență prin care se propune declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și limitarea adaosurilor comerciale, „evenimentele din Orientul Mijlociu au avut repercusiuni majore asupra pieței petroliere globale, în special în ceea ce privește cotațiile internaționale ale țițeiului și a motorinei, care s-au majorat până în prezent cu cel puțin 25-50% față de începutul lunii februarie 2026, iar creșterea cotațiilor pune presiuni majore pe piața petrolieră din România, care depinde de importuri de țiței în proporție de cca 75%”.

Potrivit Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energie Inteligentă (AEI), contactat de Mediafax, marja comercială în momentul de față la motorină este de circa 9%, ponderea costului aditivării motorinei este de 2-3%, reducerea la jumătate a acestora ar însemna o reducere a prețului de 5%, adicp un preț mediu la motorina standard de 9,41 lei/litru cu TVA inclus, nu de 9,91 lei/l.

„Dacă apare ordonanța, o să vedem o scădere a prețului. Din calcule mele, grosier, așa, a fost cam 50 de bani, dar pe trendul de creștere a prețului săptămâna viitoare sau mă rog, prima săptămână din aprilie vom avea tot prețul de astăzi. Adică zic că va fi o burtă așa, după care lucrurile vor reveni tot la nivelul prețurilor de azi”, a explicat președintele AEI.

Pavăl Holding, controlat de frații Pavăl, a notificat Comisia pentru examinarea investițiilor străine directe pentru a aproba tranzacția de preluare a Grupului Carrefour din România/ Fără acest aviz procesul nu poate fi finalizat
Cava, spumantul spaniol, înregistrează o scădere de 13% a vânzărilor/ Pe piețele internaționale reculul este și mai evident
Codurile de bare din supermarketuri ar putea deveni curând istorie în Marea Britanie / Magazinele încep să testeze o nouă generație de coduri QR
EXCLUSIV | Care sunt cele 26 de companii românești prezente la târgul Alimentaria, din Barcelona / Cristian Tănase, Asociația pentru promovarea Alimentului Românesc: „Ne dorim la cât mai multe contracte încheiate și de viitor!”
Pâinea s-ar putea scumpi cu până la 10% în aceasta lună. Avertismentul președintelui Rompan: Dacă Guvernul nu ia măsuri, o sa facem ce trebuie să nu lucrăm în pierdere
Zece alimente considerate „bogate în proteine” care sunt, de fapt, supraevaluate / Sunt sănătoase, dar nu țin locul unei surse reale de proteine
