Guvernul de la Londra a confirmat că lucrează la planuri de urgență în cazul în care închiderea Strâmtorii Ormuz, pe fondul războiului din Iran, ar putea afecta lanțurile de aprovizionare alimentară. Informația vine după ce publicația The Times a relatat că Regatul Unit s-ar putea confrunta chiar din această vară cu dificultăți în aprovizionarea cu produse precum carnea de pui sau de porc, scrie Agerpres.

Deși statele din Golf nu sunt exportatori majori de carne către Marea Britanie, ele au un rol esențial în furnizarea de dioxid de carbon și îngrășăminte chimice, elemente critice pentru industria alimentară. Dioxidul de carbon este utilizat în procesele de conservare și ambalare, iar o eventuală perturbare a livrărilor ar putea afecta întregul lanț logistic.

Secretarul britanic pentru mediul de afaceri și comerț, Peter Kyle, a confirmat că executivul condus de Keir Starmer analizează scenarii de criză, dar a transmis că nu există motive de îngrijorare imediată. Oficialul a criticat în același timp scurgerile de informații către presă, pe care le-a descris drept „foarte dăunătoare”.

„Dacă se schimbă ceva, populația va fi informată în avans pentru a ne putea pregăti, dar acum oamenii ar trebui să continue ca de obicei”, a declarat Kyle, menționând că aprovizionarea cu dioxid de carbon nu reprezintă, în acest moment, un risc.

În paralel, surse din cadrul Tesco, unul dintre cei mai mari retaileri alimentari din Regatul Unit, au confirmat că există discuții cu autoritățile pentru sprijinirea unor eventuale măsuri de urgență. Compania susține însă că nu există, deocamdată, probleme reale de aprovizionare.

Potrivit acelorași informații, o eventuală criză a dioxidului de carbon ar putea avea efecte și dincolo de sectorul alimentar, afectând producția de gheață carbonică, esențială pentru transportul și stocarea rezervelor de sânge, organelor pentru transplant și vaccinurilor.