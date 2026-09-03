Barilla, cel mai mare producător de paste din lume, cumpără un brand american de macaroane cu brânză

Barilla, cel mai mare producător de paste făinoase din lume, își extinde afacerile în Statele Unite prin achiziția Goodles, un brand american specializat în macaroane cu brânză. Valoarea tranzacției nu a fost făcută publică, iar fondatoarea Goodles va rămâne la conducerea companiei, notează Mediafax Italia.

Barilla, cel mai mare producător de paste făinoase din lume, își extinde afacerile pe piața americană. Grupul italian a ajuns la un acord pentru achiziționarea Goodles, un brand american specializat în produse de tip macaroane cu brânză, relatează ANSA.

Barilla a confirmat tranzacția după ce informația privind preluarea a fost relatată de publicația americană The Wall Street Journal. Valoarea achiziției nu a fost făcută publică.

Grupul italian susține că urmărește evoluția Goodles de mai mult timp și că a fost atras de dezvoltarea brandului, de produsele sale și de potențialul de creștere pe piață.

„Urmărim Goodles de ceva vreme și am fost din ce în ce mai impresionați de puterea mărcii, de calitatea produselor sale și de impulsul creșterii sale”, a declarat Guido Barilla, președintele grupului italian.

Oficialul Barilla a descris preluarea companiei americane drept „o oportunitate interesantă pentru viitor”.

Fondatoarea Goodles va rămâne la conducerea companiei

În ciuda achiziției, Goodles își va păstra identitatea și autonomia. Jen Zeszut, cofondatoarea și directorul general al companiei americane, va continua să conducă echipa Goodles.

Brandul este cunoscut pentru produsele sale de tip macaroane cu brânză, foarte populare în Statele Unite. Compania s-a remarcat prin dezvoltarea unor variante prezentate drept alternative moderne la produsele tradiționale din această categorie.

Pentru Barilla, achiziția reprezintă o oportunitate de a se extinde mai puternic pe segmentul macaroanelor cu brânză și de a-și diversifica portofoliul pe piața americană.

Grupul Barilla, o companie de familie fondată în Italia, este unul dintre cei mai importanți producători de alimente din lume și liderul global al producției de paste făinoase.