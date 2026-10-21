Parlamentul European a adoptat miercuri, 21 octombrie 2026, poziția sa oficială privind bugetul Uniunii Europene pentru anul 2027, solicitând o valoare totală de 194 de miliarde de euro. Suma depășește cu 1,17 miliarde de euro propunerea inițială avansată de Comisia Europeană, eurodeputații insistând ca rambursarea datoriilor comune ale UE să nu se facă prin tăieri de la programele europene esențiale, anunță Mediafax.

Rezoluția a fost aprobată în plen cu 400 de voturi „pentru”, 189 „împotrivă” și 84 de abțineri.

Unde vor merge fondurile suplimentare cerute de eurodeputați

Europarlamentarii propun consolidarea bugetară a mai multor domenii de interes direct pentru cetățeni și mediul de afaceri:

Infrastructură de transport și energie: Suplimentare de aproximativ 260 de milioane de euro prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei (CEF), destinat conectării rețelelor din statele membre.

Educație și tineret: Adăugarea a 96 de milioane de euro la bugetul programului Erasmus+ , sprijinind mobilitatea universitară a studenților.

Agricultură și mediu: Alocarea suplimentară a 85 de milioane de euro pentru agricultură (din care 20 de milioane de euro dedicate tinerilor fermieri, precum și programelor pentru fructe, legume și promovarea în școli, conform eurodeputatului Dan Motreanu) și a altor 85 de milioane de euro pentru programul LIFE (protecția mediului și climă).

Protecție civilă și situații de urgență: Majorați cu 80 de milioane de euro fondurile pentru Mecanismul de Protecție Civilă al UE, destinat intervențiilor rapide la incendii, inundații și dezastre naturale.

Cercetare, sănătate și IMM-uri: 63 de milioane de euro în plus pentru programul Orizont Europa , 50 de milioane de euro pentru sănătate prin EU4Health , alături de fonduri suplimentare pentru competitivitate, digitalizare și sprijinirea IMM-urilor.

Gestionarea frontierelor și ajutor extern: Fonduri crescute pentru ajutor umanitar, securizarea frontierelor externe și susținerea Republicii Moldova prin Facilitatea pentru Reformă și Creștere.

Divergențe majore între Parlament și Consiliul UE. Încep negocierile

Adoptarea poziției Parlamentului European deschide o etapă de negocieri intense cu Consiliul UE (care reprezintă guvernele celor 27 de state membre).

Spre deosebire de Parlament, care dorește majorarea bugetului, Consiliul UE a propus în luna septembrie o reducere cu aproximativ 1 miliard de euro față de schița inițială a Comisiei Europene.

Prima rundă formală de reconciliere între cele două instituții este programată pentru data de 3 noiembrie, scopul fiind atingerea unui acord final până la sfârșitul anului 2026