Creșteri de prețuri de 8-10% la produsele alimentare sunt previzionate de specialiștii din cadrul Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România

20 mart. 2026, Articole / Reportaje
ID 31597049 © Viorel Dudau | Dreamstime.com

Prețurile la unele produse alimentare, în special la pâine, produse de panificație, lactate și mezeluri, ar putea crește cu până la 8-10% până la finalul anului, pe fondul costurilor ridicate cu energia și transportul, a declarat, vineri, Feliciu Paraschiv, vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR). conform Agerpres.

‘În perioada următoare ne așteptăm să avem creșteri mai mari pe produsele care au o componentă energetică mai mare. De exemplu, pâinea și produsele de panificație au costuri energetice ridicate deoarece sunt coapte pe cuptoare electrice sau pe gaz, sunt transportate și au volum mare și preț mic, ceea ce face ca factorul transport pe unitate să fie ridicat. Produsele se vor scumpi diferit. Pâinea și produsele de panificație, probabil până la sfârșitul anului, o să avem un 8% de creștere. La fel vom avea și în industria de produse lactate, la salamuri, tot undeva până în 8%, poate 10%’, a menționat Feliciu Paraschiv, la dezbaterea ‘Ce învățăm din crize. Economia trece de la dezordinea tarifară la cea energetică’, organizată de CLCC – Coaliția pentru Libertatea Comerțului și a Comunicării.

El și-a exprimat speranța ca în a doua jumătate a anului să se înregistreze o temperare a inflației.

‘Știm că BNR avea ținte de 4-6%, pe care nu cred că le vom mai atinge, dar o scădere a inflației ar putea să ducă la o stabilizare a prețurilor și la o ușoară revenire. Nu e de așteptat o revenire rapidă, pentru că va fi un proces destul de lung și gradual de ajustare și de echilibrare’, a adăugat Paraschiv.

În opinia sa, contextul actual poate determina și ajustări pozitive în economie.

‘Cea mai mare creștere și vedeta economiei românești este carnea de pasăre. Exporturile au crescut în 2025 cu 50% în volum și 77% în valoare. Noi, ca țară, am putea să devenim un pol pentru carnea de pasăre, așa cum este Polonia pentru mere în Europa, dacă știm să gestionăm foarte bine situația. Cred că, ușor, ușor, o să ne revenim sau o să ne adaptăm și o să ne recalculăm operațiunile și cheltuielile la nivelul noii situații’, a mai spus vicepreședintele ANCMMR.

Pe aceeași temă

Articole / Reportaje
20 mart.
Vrei să descoperi povestea ouălor încondeiate? Palatul Culturii din Iași găzduiește în acest an alteliere creative la care poți participa
Vrei să descoperi povestea ouălor încondeiate? Palatul Culturii din Iași găzduiește în acest an alteliere creative la care poți participa
Articole / Reportaje
20 mart.
În perioada următoare vor apărea concedieri în sectorul de retail / „O companie are două variante: ori concediază, ori ridică preţurile. Dacă ridică preţurile, nu mai este competitivă şi riscă falimentul”
În perioada următoare vor apărea concedieri în sectorul de retail / „O companie are două variante: ori concediază, ori ridică preţurile. Dacă ridică preţurile, nu mai este competitivă şi riscă falimentul”
Articole / Reportaje
20 mart.
Cardiolog: „Dacă nu te speli pe dinți, poți ajunge să ai o infecție la inimă”/ Legătura între resturile alimentare și afecțiunile corpului
Cardiolog: „Dacă nu te speli pe dinți, poți ajunge să ai o infecție la inimă”/ Legătura între resturile alimentare și afecțiunile corpului
Articole / Reportaje
20 mart.
Românii cumpără din ce în ce mai puține alimente / „De regulă, în martie speram într-o înviorare a pieţei, însă de data aceasta nu se întâmplă. Scăderea continuă”
Românii cumpără din ce în ce mai puține alimente / „De regulă, în martie speram într-o înviorare a pieţei, însă de data aceasta nu se întâmplă. Scăderea continuă”
Articole / Reportaje
20 mart.
Premierul Ilie Bolojan: Guvernul va aduce soluții de reglementare a prețului la pompă a combustibililor săptămâna viitoare
Premierul Ilie Bolojan: Guvernul va aduce soluții de reglementare a prețului la pompă a combustibililor săptămâna viitoare