Creșterea prețurilor la combustibil riscă să pună o presiune și mai mare asupra costurilor din agricultură, în condițiile în care cotațiile cerealelor se mențin la niveluri mai mult decât scăzute.

În piață, apar tot mai des estimări potrivit cărora prețul motorinei ar putea ajunge în perioada următoare la pragul de 10 lei pe litru, scenariu care ar afecta direct costul lucrărilor agricole și profitabilitatea fermelor.

Pentru agricultori însă, motorina rămâne unul dintre cele mai importante inputuri în structura costurilor de producție. Aratul, pregătirea terenului, semănatul sau lucrările de întreținere implică un consum ridicat de combustibil, iar orice creștere de preț se reflectă imediat în costul pe hectar.

Cătălin Popescu: „Toate prețurile cresc, iar cerealele scad ca și prețuri”

Fermierul Cătălin Popescu, din comuna Țepeș Vodă, județul Constanța, spune că problema este amplificată de faptul că evoluția combustibililor este inversă față de cea a cerealelor.

„Toate prețurile cresc, iar cerealele scad ca și prețuri”, afirmă Cătălin Popescu, în esxclusivitate pentru G4Food.

Potrivit acestuia, lipsa lichidităților îi obligă pe mulți agricultori să apeleze la finanțare pentru achiziția de inputuri. „Astăzi aștept să-mi vină factura la motorină, pe care am luat-o de la Agricover, pe creditare, pentru că bani cash nu avem”, spune fermierul.

Câtă motorină se consumă în lucrările agricole

Consumul de motorină diferă semnificativ, în funcție de tehnologia folosită, tipul lucrării și caracteristicile solului. În practică, fermierii spun că nu există un consum standard.

„Se consumă mult mai mult de 76 litri. Depinde de tehnologie și de multe aspecte. Nu te poți raporta la acest preț standard”, explică Cătălin Popescu.

Potrivit mai multor agricultori, valoarea de 76 de litri de motorină la hectar, utilizată de minister pentru calcularea accizei rambursate, a fost stabilită în urmă cu mulți ani și nu mai corespunde tehnologiilor și condițiilor actuale din agricultură.

Însă, pe terenurile nou intrate în exploatare sau pe solurile mai grele, consumul poate crește considerabil.

„Dacă sunt soluri noi, pe care trebuie să le arăm, se consumă mai multă motorină. La lucernă, consumul este șimai mare”, adaugă fermierul.

Întârzierea subvențiilor agravează presiunea financiară

Pe lângă creșterea costurilor, agricultorii semnalează și întârzieri în plata subvențiilor pentru motorină, ceea ce afectează fluxul de numerar al fermelor.

„Ceea ce este deranjant este că se întârzie plata subvenției. Noi intrăm în trimestrul 2 din 2026 și încă așteptăm plata subvențiilor la motorină pentru trimestrul 3 și 4 din 2025. Mai avem puțin și se face anul”, spune fermierul.

În aceste condiții, creșterea prețului combustibilului va avea un impact direct asupra competitivității agriculturii românești.

„Costul de producție este mult mai ridicat. Dacă ne raportăm și la prețul de vânzare, este clar că va fi în detrimentul fermierului”, avertizează Cătălin Popescu.

Adaptarea rămâne singura soluție

În fața acestor presiuni, fermierii încearcă să își adapteze strategiile de producție și să gestioneze mai atent costurile.

„Încerc să mă adaptez la toate soluțiile pe care le întâmpin în viață”, spune agricultorul, subliniind că flexibilitatea și optimizarea tehnologiilor rămân esențiale în actualul context agricol tot mai volatil.

Dacă scenariul unui preț de 10 lei/litru pentru motorină se va confirma, impactul asupra costurilor din agricultură ar putea deveni unul dintre principalele riscuri pentru sezonul agricol următor, mai ales în condițiile în care veniturile fermierilor sunt deja afectate de cotațiile reduse ale cerealelor.