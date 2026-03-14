Produsele lactate își păstrează locul în recomandările nutriționiștilor, chiar și într-o perioadă în care alternativele vegetale câștigă tot mai mult teren. Un articol publicat de EatingWell arată că lactatele rămân o sursă valoroasă de proteine, calciu, fosfor și potasiu, nutrienți importanți pentru oase, digestie și controlul tensiunii arteriale. Potrivit dieteticienei Isabel Vasquez, patru produse merită introduse săptămânal în alimentație: brânza, laptele, iaurtul simplu și kefirul.

Specalista subliniază că lactatele sunt, în general, alimente bine echilibrate nutrițional, pentru că oferă combinații de carbohidrați, proteine și grăsimi, alături de micronutrienți esențiali. Ea insistă mai ales asupra calciului și fosforului, importante pentru sănătatea osoasă, și asupra potasiului, mineral legat de buna reglare a tensiunii.

Brânza, prima pe listă

Brânza deschide lista. Potrivit nutriționistei, aceasta este bogată în calciu și proteină cu biodisponibilitate ridicată, adică nutrienți pe care organismul îi poate absorbi eficient. Ea arată că o felie de Cheddar poate furniza aproximativ 10% din valoarea zilnică recomandată de calciu, în jur de 4 grame de proteină și 5 grame de grăsime. Însă atrage atenția că grăsimea din brânză este în principal saturată, motiv pentru care este bine ca restul săptămânii să includă și surse de grăsimi nesaturate. Brânza poate fi adăugată în salate, sandvișuri sau consumată ca gustare alături de fructe, nuci ori biscuiți crocanți.

Laptele, bogat în calciu

Laptele este al doilea produs recomandat. Articolul amintește că acesta există în variante degresate, semi-degresate, cu grăsime redusă sau integrale și că toate oferă un profil nutrițional solid. Laptele conține atât carbohidrați, cât și proteine, iar nutriționista îl descrie drept o opțiune bună inclusiv după efort fizic. În plus, este bogat în calciu și este adesea fortificat cu vitaminele A și D. Publicația notează că laptele integral aduce și grăsimi saturate, în timp ce variantele mai slabe reduc această componentă.

Iaurtul, aport de probiotice

Iaurtul simplu ocupă un loc aparte, mai ales prin combinația dintre proteină și potențialul probiotic. Specialista explică faptul că iaurtul poate conține microorganisme benefice importante pentru sănătatea intestinală și digestie. În funcție de tip, profilul nutrițional diferă. Iaurturile de tip grecesc sau skyr au de obicei mai multă proteină și o consistență mai densă decât cele clasice. Specialiștii recomandă alegerea variantelor cu puțin sau fără zahăr adăugat și sugerează combinarea iaurtului cu fructe, nuci, semințe sau granola, pentru un mic dejun sau o gustare mai echilibrată.

Kefirul, mai puțină lactoză

Pe listă intră și kefirul, descris drept o sursă excelentă de probiotice. Un avantaj menționat este că acesta conține doar urme de lactoză. Iar asta îl face mai prietenos pentru unele persoane sensibile la acest zahăr din lapte. Ca textură, seamănă cu un iaurt de băut, dar are un gust mai acrișor. Și kefirul furnizează proteină și calciu și este adesea îmbogățit cu vitamina D. De asemenea, ar putea avea și alte beneficii, inclusiv asupra colesterolului și inflamației, deși aici dovezile pot varia. Consumat cu fructe, mai ales fructe de pădure, kefirul este prezentat ca o gustare bună și după antrenament.

În ciuda popularității tot mai mari a alternativelor vegetale, lactatele continuă să ofere avantaje nutriționale clare. Iar dintre acestea, calciul cu biodisponibilitate ridicată este unul dintre cele mai importante. Asta mai ales pentru prevenirea fragilizării osoase și a osteoporozei. Mai mult, există suficiente opțiuni încât majoritatea oamenilor să poată găsi un produs potrivit gustului și nevoilor lor, inclusiv în cazul unor dificultăți cu lactoza.