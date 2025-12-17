Cotaţiile cafelei au atins valori record în acest an, ducând la o creştere vertiginoasă a preţurilor la cappuccino şi latte, dar în loc să renunţe la cafeaua zilnică, oamenii aleg opţiuni mai ieftine, cum ar fi barista drive-through sau cafea boabe livrată la uşă, transmite Bloomberg, transmite Agerpres.

O serie de date, inclusiv vizite la cafenele din SUA şi sondaje internaţionale în rândul consumatorilor, indică o schimbare a obiceiurilor consumatorilor de cafea, care reflectă modul în care consumatorii de orice, de la burrito la fripturi de vită, se adaptează la inflaţia persistentă. Acesta este un trend de business care creşte concurenţa pentru unele dintre cele mai mari lanţuri de cafenele, dar şi o schimbare culturală în rândul membrilor Generaţiei Z, preocupaţi de costuri.

“Cafenelele şi-au pierdut puţin din strălucire, din avânt, pe măsură ce piaţa cafelei consumată acasă a crescut”, a declarat James Hoffmann, un cunoscător de cafea, influencer pe YouTube şi co-fondator al Square Mile Coffee. Segmentul mai ieftin al pieţei va continua să se extindă deoarece “există presiuni din punct de vedere al costurilor asupra oamenilor, care au nevoie de cofeină”, a spus el la un summit al cafenelelor din Europa, organizat luna trecută la Berlin.

Preţul boabelor de cafea arabica, mai scumpe, preferate de lanţuri precum Starbucks Corp, a crescut vertiginos în ultimul an, deoarece livrările globale, care provin în mare parte din Brazilia, au fost afectate de o combinaţie de vreme nefavorabilă şi tarife vamale. Chiar şi după recenta scădere, provocată de decizia preşedintelui american Donald Trump de a elimina unele taxe, cotaţiile futures la New York se situează la aproximativ 3,60 dolari per livră, mai mult decât dublu faţă de nivelul mediu înregistrat în ultimele două decenii.

În aceste condiţii, preţul mediu al unei ceşti obişnuite de cafea din meniurile restaurantelor din SUA a crescut cu aproape 20% de la începutul anului 2023, conform datelor compilate de Toast, care furnizează sisteme de vânzare restaurantelor.

Potrivit National Coffee Association, consumatorii americani cheltuie peste 100 de miliarde de dolari pe an pe produse din cafea. Pe măsură ce preţurile au crescut, oamenii “nu au redus neapărat consumul de cafea ci s-au reorientat spre segmentele mai ieftine”, a declarat pentru Bloomberg Television Kona Haque, şefa departamentului de cercetare a mărfurilor de la ED&F Man, un important trader de produse agricole.

Într-un sondaj realizat în luna octombrie pe 1.900 de consumatori internaţionali de cafea, Citigroup Inc a constatat că creşterea preţurilor a determinat 37% dintre oameni să facă mai multă cafea acasă. Aceasta este o tendinţă mondială, deoarece consumatorii din SUA, Australia, China, Thailanda şi Marea Britanie fac schimbări similare. Dintre cei care nu făceau deja acest lucru, aproximativ două treimi au declarat băncii că se aşteaptă ca acest lucru să se schimbe în următoarele 12 luni.

În Marea Britanie, în timpul reducerilor de Black Friday de luna trecută, achiziţiile de aparate de cafea de uz casnic au crescut cu 43% faţă de anul precedent, conform datelor compilate de NielsenIQ.

O schimbare de comportament se înregistrează şi în rândul persoanelor care nu au timp sau înclinaţia de a prepara cafea acasă.

Locaţiile din SUA specializate în cafele drive-through mai ieftine precum şi magazinele de proximitate care au şi aparate de cafea înregistrează o creştere a vizitelor clienţilor, unele de două cifre, a declarat RJ Hottovy, şeful cercetării analitice de la Placer.ai, care urmăreşte traficul pietonal. În schimb, lanţurile consacrate Starbucks şi Tim Hortons Inc – care au şi servicii drive-through – au înregistrat scăderi ale numărului de vizite per magazin din ianuarie până în noiembrie faţă de anul precedent.

Lanţurile în expansiune “au făcut o treabă bună menţinând ceaşcă medie de cafea sau băuturile pe bază de cafea relativ ieftine”, a spus Hottovy. De asemenea, acestea beneficiază de creşterea populaţiei rurale şi suburbane, unde cafenelele sunt mai puţin concentrate, a adăugat el.

Toate aceste tendinţe diferite se combină în ceea ce ar putea fi o schimbare generaţională în ceea ce priveşte modul şi locul în care oamenii beau cafea.

A existat o creştere a popularităţii pe TikTok a utilizatorilor Generaţiei Z care îşi împărtăşesc trucurile pentru a emula experienţa cafenelei cu un buget redus, de la prepararea cafelei reci în frigidere până la cumpărarea în vrac a paharelor de plastic pentru latte cu gheaţă. Numărul de postări cu hashtag-urile #HomemadeCoffee sau #CoffeeMaker s-a dublat în ultimul an, potrivit cifrelor companiei de social media.

Chiar şi cu toate presiunile legate de costuri, cel mai probabil natura umană va menţine cafenelele în viaţă, susţine James Hoffmann. “Îmi place în continuare să mă întâlnesc cu alţi oamenii, iar cafenelele rămân locul ideal pentru asta”, a afirmat el.