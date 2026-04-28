Operatorul regional de apă din județul Covasna va distribui apă îmbuteliată locuitorilor din mai multe zone din Târgu Secuiesc, după ce au fost depistate probleme de contaminare în rețeaua publică, transmite Agerpres.

Hydrokov a anunțat că va furniza, în cursul zilei de marți, aproximativ 1.000 de litri de apă îmbuteliată pentru familiile din municipiul Târgu Secuiesc afectate de contaminarea apei.

Distribuția va viza locuitorii de pe străzile Bálványos, Grădinii, Cetății, Hatarer și Arany Janos, iar echipele operatorului vor livra apa direct, din ușă în ușă.

Suspiciuni de contaminare după lucrări la rețea

Problema a apărut în urma unui incident de contaminare microbiologică, ale cărui cauze nu au fost încă stabilite. Reprezentanții companiei suspectează că situația ar putea fi legată de lucrări efectuate pe 19 aprilie, la intersecția străzilor Turia și Dobolyi Aladar, când scăderea presiunii ar fi permis infiltrarea apei dintr-o sursă externă.

Bacterii depistate într-un punct de consum

Deși majoritatea probelor recoltate din rețea au fost conforme, analizele preliminare de la un punct de consum de pe strada Bálványos au indicat prezența bacteriilor Enterococcus, E.coli și coliforme.

Directorul general al Hydrokov, Kozsokar Attila, a declarat că au fost trimise probe suplimentare la un laborator independent din Miercurea-Ciuc pentru verificări.

Măsuri: dezinfectare și echipamente noi

În paralel cu distribuția apei potabile, compania va relua operațiunile de dezinfectare a conductelor din zonele afectate. Chiar dacă unele rețele sunt relativ noi, vor fi efectuate verificări amănunțite pentru identificarea exactă a sursei contaminării.

De asemenea, Hydrokov intenționează să achiziționeze echipamente proprii care să permită detectarea rapidă a contaminării bacteriene.

Recomandări pentru populație

Până la confirmarea oficială a siguranței apei, operatorul recomandă locuitorilor din zonele afectate să nu consume apa de la robinet.