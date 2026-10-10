VIDEO | E mai ieftin costul alimentelor din coșul zilnic în România sau în Spania? Ce cumperi cu 50 de euro în ambele țări

10 oct. 2026, Nutriție
Foto Dreamstime
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În coșul zilnic intră așa numitele alimente de bază: pâine, lactate (lapte, brânză, iaurt), carne, ceapă, cartofi, conserve de leguminoase, roșii, orez, paste, făină, ulei, apă, ouă. Produse care au și un tva redus, beneficiază adesea de oferte în supermarketuri.

Am făcut, pentru G4Food, o paralelă între un magazin Lidl (magazin din gama cu prețuri scăzute) din Spania și site-ul Lidl din România.

Care e mai ieftin?

Cel din România, dar la distanță mică. În plus trebuie să ținem cont că magazinul la care am fost în Spania este într-o zonă scumpă, există regiuni, ca și în România, cu prețuri mai mari sau mai mici. Salariile angajaților din magazinele din Spania sunt mai mari decât cele similare din România. Benzina însă costă mai mult în România decât în Spania. Cu aceste precizări, iată un tabel comparativ al costului vieții.

cost alimente de baza spania romanai

Tabel comparativ realizat de G4Food

Costurile săptămânale pentru două persoane ajung la 45 de euro în România și cam 56 în Spania. Dată fiind diferența între nicelul de salarii și pensii dintre cele doup țări, este net în avantajul rezidenților în Spania. Aici un salariu minim este de 1100 de euro.

Este adevărat că dacă la costurile de bază adăugăm și 2 kg de fructe, câteva kg de legume din piață, un pachet de cafea și o ciocolată sau un produs din pește, practic aceste cheltuieli se vor dubla.

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Concluzia este că în Spania din salariul minim nu e o problemă să mănânci. În România devine tot mai scump. Pe de altă parte, această analiză nu ia în calcul și alte cheltuieli, precum cele cu locuința, mult mai crescute în Spania față de România. Dar la nivelul prețului alimentelor, aș zice că Spania are un avantaj.

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