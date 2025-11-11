Consumul constant de alcool în cantități mari poate duce la leziuni cerebrale severe și la accidente vasculare cerebrale hemoragice apărute mai devreme în viață, potrivit unui studiu publicat în revista Neurology. Cercetătorii au definit „consumul excesiv” ca fiind cel puțin trei băuturi alcoolice pe zi, notează CNN.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Food: - articolul continuă mai jos -

„O hemoragie cerebrală, sau un accident vascular cerebral hemoragic, apare atunci când un vas de sânge din creier se rupe, provocând scurgeri de sânge care deteriorează țesutul cerebral din jur. Accidentele vasculare cerebrale hemoragice reprezintă aproximativ (15% până la 20%) din toate cazurile de accident vascular cerebral”, a explicat dr. Mitchell Elkind, director științific pentru sănătatea creierului și accident vascular cerebral la American Heart Association.

„Cealaltă formă de accident vascular cerebral este un accident ischemic, în care apare un cheag sau o blocare a vasului de sânge, iar o parte a creierului moare din lipsă de oxigen și nutrienți”, a adăugat Elkind. „Accidentele vasculare cerebrale hemoragice sunt de obicei mai periculoase”.

Cercetarea a arătat că persoanele care consumă, în medie, trei băuturi alcoolice pe zi suferă hemoragii cerebrale cu 11 ani mai devreme decât cele care beau mai puțin. „Persoanele care consumau în medie trei pahare de alcool pe zi au avut hemoragii cerebrale, în medie, cu 11 ani mai devreme, comparativ cu persoanele care beau mai puține pahare de alcool”, a declarat dr. M. Edip Gurol, autorul principal al studiului.

Cine este expus riscului?

În Statele Unite, aproximativ 795.000 de persoane suferă anual un accident vascular cerebral, iar 10% dintre acestea sunt de tip hemoragic.

„Din păcate, oricine, chiar și copiii, poate avea o hemoragie cerebrală. Însă riscurile cresc rapid odată cu vârsta, în special după 55 de ani”, a spus Elkind, profesor emerit de neurologie și epidemiologie la Universitatea Columbia. „Cel mai important factor de risc pentru hemoragia cerebrală este tensiunea arterială ridicată, sau hipertensiunea. Hipertensiunea crește odată cu vârsta. Recent, am observat tot mai multe accidente vasculare la tineri, din cauza creșterii obezității, diabetului și hipertensiunii în rândul adulților tineri”.

Aproape jumătate dintre adulții americani, adică aproximativ 120 de milioane de persoane, suferă de hipertensiune arterială. Printre simptomele acesteia se numără durerile de cap, dificultățile de respirație și sângerările nazale.

„O altă cauză importantă a accidentelor vasculare la tineri este utilizarea substanțelor interzise: nu doar alcoolul, ci și cocaina, metamfetamina și alte stimulente, heroina și alte droguri injectabile pot duce la accidente vasculare și hemoragii cerebrale”, a explicat Elkind. „Alcoolul și stimulentele, în special, pot crește tensiunea arterială, ducând la un risc mai mare de accidente vasculare de toate tipurile, inclusiv hemoragice”.

Pe lângă accidentele vasculare, hipertensiunea poate provoca boli renale cronice, boli de inimă și afecțiuni ale arterelor.

„Pentru pacienții care au avut o hemoragie cerebrală sau care prezintă, la RMN, semne ale unui risc mai ridicat de sângerare cerebrală, cum ar fi microhemoragiile, le recomand să renunțe complet la alcool sau să îl consume foarte rar”, a spus Gurol. „Cel mult de șase ori pe an și niciodată mai mult de un pahar în 24 de ore”.

Cum poți reduce riscul de hemoragie cerebrală

Pentru a preveni un accident vascular cerebral, dr. Elkind recomandă controlarea tensiunii arteriale. „Măsurați-vă tensiunea la medic sau la o farmacie locală”, a spus el, „iar dacă este crescută, controlați-o prin schimbări ale stilului de viață și, dacă este necesar, prin medicație”.

O metodă simplă de a reduce tensiunea arterială este exercițiul aerob, cum ar fi mersul pe jos. Menținerea unei posturi corecte, balansarea brațelor și respirația controlată pot ajuta organismul să se echilibreze. Schimbările alimentare, cum ar fi reducerea consumului de sare și adoptarea dietei mediteraneene, pot îmbunătăți sănătatea inimii și pot scădea tensiunea arterială.

Despre studiu

Studiul a fost realizat pe baza datelor colectate de la 1.600 de adulți, cu o vârstă medie de 75 de ani, internați la Spitalul General din Massachusetts, Boston, pentru hemoragie cerebrală. Majoritatea participanților erau persoane albe.

Totuși, autorii avertizează că datele retrospective pot fi influențate de evenimentul medical în sine. „Deoarece datele au fost colectate retrospectiv, acestea ar putea fi influențate de apariția hemoragiei în sine: persoanele sau apropiații lor pot raporta niveluri mai mari de consum de alcool după un eveniment care le-a schimbat viața, cum este o hemoragie cerebrală”, a explicat Elkind. „Într-un studiu prospectiv adevărat, datele privind consumul de alcool ar fi fost colectate înainte ca hemoragia să se fi produs”.